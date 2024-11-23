Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında deplasmanda Bodrum Futbol Kulübü ile karşılaştı. İki takımın tarihlerinde ilk kez karşı karşıya geldiği mücadeleyi konuk Galatasaray 1-0 kazandı.

Grey Beton Bodrum Stadyumunda oynanan karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona ererken, Bodrum FK'da 45. dakikada Ege Bilsel kırmızı kart gördü.

Konuk Galatasaray, ikinci yarıda oyuna giren "Batman" lakaplı Michy Batshuayi'nin 54. dakikada kaydettiği golle 1-0 öne geçti.

Kalan sürede iki ekip de yakaladıkları pozisyonları skora dönüştüremedi ve Galatasaray sahadan 1-0 galip ayrıldı.

Bu galibiyetle puanını 34'e çıkaran sarı-kırmızlı ekip, 2. sıradaki Fenerbahçe ile arasındaki 5 puanlık farkı korudu.

3 puan hasreti 6 maça çıkan Volkan Demirel yönetimindeki Bodrum Futbol Kulübü ise 11 puanda kaldı.

Galatasaray'dan bir rekor daha

Galatasaray, lig tarihinin en başarılı başlangıcına imza attı. Okan Buruk'un ekibi, geçen sezon ilk 11 maçtaki yenilmezlik serisinin ardından Atakaş Hatayspor'a mağlup olmuştu.

Bu arada müsabakayı, Teknik Direktör Fatih Terim ile trafik kazasında hayatını kaybeden sarı-kırmızılı takımın taraftarı Yiğit Kurt'un ailesi de izledi.

Galatasaray'da 2 değişiklik

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk son oynadıkları Samsunspor maçının 11'ine göre Bodrum FK karşısında 2 değişiklik yaptı.

Buruk, sarı kart cezalısı Davinson Sanchez ile sakatlığı bulunan Ismail Jakobs'un yerine Metehan Baltacı ile Kaan Ayhan'a görev verdi. Cimbom'da ayrıca Arjantinli futbolcu Mauro Icardi de sakatlığından dolayı kadroda yer almadı.

Metehan Baltacı 2. kez 11'de Galatasaray'da sarı kart cezasından dolayı kadroda olmayan Kolombiyalı savunma oyuncusu Davinson Sanchez'in yerine genç futbolcu Metehan Baltacı 11'de yer aldı. Baltacı, bu sezon daha önce de Adana Demirspor ile oynanan müsabakada 11'de görev aldı. 22 yaşındaki futbolcu ayrıca Alanyaspor ile Beşiktaş karşılaşmalarında da sonradan oyuna dahil oldu.