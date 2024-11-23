RHG Enertürk Enerji Stadı’nda oynanan Bellona Kayserispor - Fenerbahçe maçı tam 8 gole sahne oldu.

Mücadeleden konuk ekip Fenerbahçe 6-2 galip ayrıldı.

Sarı-lacivertli ekibe farklı galibiyeti ve 3 puanı getiren golleri 7. dakikada penaltıdan Dusan Tadic, 15 ve 26. dakikalarda Oğuz Aydın, 63. dakikada Youssef En-Nesyri, 85. dakikada Filip Kostic ve 88. dakikada Sebastian Szymanski attı.

Ev sahibi Bellona Kayserispor'un gollerini ise 43. dakikada (Kendi kalesine) Alexander Djiku ve 56. dakikada Dimitrios Kolovetsios kaydetti.

Bu galibiyetle puanını 29'a çıkaran Fenerbahçe, maç fazlasıyla lider Galatasaray arasındaki puan farkını 2'ye indirdi.

5 haftalık aradan sonra sahadan mağlubiyetle ayrılan Kayserispor ise 12 puanda kaldı.