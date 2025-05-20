Galatasaray, şampiyonluk sayısında Barcelona, Porto ve PSV ile yarışıyor.

Son dönemde Türkiye'nin en üst futbol organizasyonunu domine sarı-kırmızılı takım, İngiltere (Premier Lig), İspanya (LaLiga), İtalya (Serie A), Almanya (Bundesliga) ve Fransa'nın (Ligue 1) yanı sıra, Portekiz, Hollanda, Belçika ve Çekya ligleri arasında 2000'li yıllarda en fazla şampiyonluk sevinci yaşayan takımlar sıralamasında ikinci oldu.

Avrupa'nın ilk 10 ligi içinde bu dönemde Galatasaray'dan daha fazla şampiyonluk sevincini sadece Almanya ekibi Bayern Münih yaşadı.

Türk kulüpleri arasında sarı-kırmızılı takım, bu süreçte 12 Süper Lig şampiyonluğu kazandı.

2000'li yıllarda Fenerbahçe'nin 6, Beşiktaş'ın 5, Trabzonspor, Bursaspor ve Başakşehir'in ise 1'er şampiyonluğu bulunuyor.

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BAYERN MÜNİH ZİRVEDE

Listenin başında, Bundesliga'da 2000'li yıllara damgasını vuran ve bu süreçte 19 kez adını zirveye yazdıran Bayern Münih yer aldı.

Galatasaray ile birlikte Portekiz'den Porto, İspanya LaLiga'dan Barcelona ve Hollanda Eredivisie'den PSV, 2000'li yıllarda 12 şampiyonluk elde etti.

Avrupa'nın en büyük 10 ligi içinde, İspanya'dan Barcelona ile Real Madrid ve Hollanda'dan PSV ile Ajax, 2000'li yıllarda en fazla şampiyonluk kupası kaldıran 10 takım arasına girdi.

Avrupa'nın ilk 10 liginde 2000'li yıllarda en fazla lig şampiyonluğu yaşayan 10 takım şunlar:

Takım

Ülke

Şampiyonluk sayısı

Bayern Münih

Almanya

19

Galatasaray

Türkiye

12

Porto

Portekiz

12

Barcelona

İspanya

12

PSV Eindhoven

Hollanda

12

PSG

Fransa

11

Juventus

İtalya

11

Anderlecht

Belçika

10

Real Madrid

İspanya

9

Ajax

Hollanda

9