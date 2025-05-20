Gönyeli-Alayköy Belediyesi, hayat kurtaran cihaz olarak bilinen defibrilatör cihazını belediyenin hizmet binasına yerleştirildi.

Gönyeli-Alayköy Belediye Başkanı Hüseyin Amcaoğlu şu açıklamayı yaptı:

“Birçok kamusal alanda bulunması gereken ve hayat kurtaran cihaz olarak bilinen defibrilatör cihazı artık belediye hizmet binamızda da mevcut. Acil sağlık durumlarında kullanılmak üzere hazırda bekletilen cihaz, kalp durması gibi kritik anlarda büyük önem taşıyor.

Bu cihaz, eğitimli personelimiz tarafından gerekli durumlarda kullanılabilecek ve zamanında müdahale imkânı sağlayacak.”