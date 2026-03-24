Türk pop müziğinin yıllara meydan okuyan yıldızı Mustafa Sandal, bayramın ikinci gecesi Merit Royal Diamond Otel’de iki bini aşkın hayranı ile buluştu.

İlk kez sahne aldığı Merit Royal Diamond’da unutulmaz bir geceye imza atan ünlü sanatçı, bayram coşkusunu zirveye çıkardı.

Bayrama özel repertuvarı ile konuklarını adeta bir zaman yolculuğuna çıkaran Mustafa Sandal, muhteşem sahne performansı ve kendisine eşlik eden dansçıları ile eğlencenin temposunu bir an olsun düşürmedi.

En sevilen şarkılarından “Aya Benzer” ile konserine başlayan Mustafa Sandal, beyaz sahne kostümü ile de dikkatleri üzerine çekti. Enerjisi ve samimi tavırlarıyla kendine bir kez daha hayran bırakan ünlü sanatçı, tüm konuklarının bayramını kutlayarak “iyi ki buradasınız, iyi ki birlikteyiz, bu gece bayramın hakkını verdiğimiz bir gece olacak” dedi.

“Suç Bende”, “Aşka Yürek Gerek”, “Pazara Kadar”, “Gidenlerden” ve “Jest Oldu” gibi dillere pelesenk olmuş şarkılarını art arda sıralayan Mustafa Sandal, hayranlarının yerinde oturmasına müsaade etmedi. Efsane şarkısı “Araba” ile konserin kapanışını doludizgin yapan Mustafa Sandal, “Bir tebessüm, biraz pozitif enerji tüm zorlukları silebilir; kendimizi iyi hissettiğimiz, etrafımızda sevenlerimizin olduğu her an, her gün aslında bize bayramdır” diyerek yoğun alkışlar eşliğinde sahneden ayrıldı.