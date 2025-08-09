Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen U12 Ligi 16-17 Ağustos 2025 tarihlerinde başlıyor. 5 farklı bölgede eş zamanlı olarak başlayacak olan organizasyon ile ilgili kulüp koordinatörleri ve antrenörleri ile dün bir toplantı gerçekleştirilerek, ligin amacı ve beklentiler üzerine görüşme gerçekleştirildi. 44 takımın mücadele edeceği organizasyon ile alakalı olarak gerçekleştirilen toplantıya KTFF Genel Sekreter Yrd. İdari İşler Sorumlusu Eren Şişik, Genç Milli Takımlar Antrenörü Hüseyin Kızmazoğlu ve kulüp koordinatörleri ile temsilcileri katıldı.

Gerçekleşen toplantıda U12 Ligi'nin önemine vurgu yapılırken, ligde yer alan futbolcuların oyuna yönelik geliştirilmesi ve keyif alacakları bir ortam oluşturulması konusunda fikir birliğine varıldı. Ayrıca yapılan toplantıda daha önce 19.00 ile 21.00 saatleri arasında oynanacak karşılaşmaların 18.00 ile 20.00 saatleri arasında oynanmasına karar verildi. Organizasyon 6-7 Eylül 2025 tarihine kadar her hafta sonu maçlar olacak şekilde düzenlendi.