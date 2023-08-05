Zorlu maçın galibi Kozanköy

BTM 2. Lig yarı final rövanş maçlarından olan Atoll Kozanköy – Serdarlı karşılaşmasında kırmızı kartlar havada uçuşurken, ev sahibi Kozanköy geriye düştüğü maçı 3 – 1 kazanarak adını finale yazdırdı

İktisatbank BTM 2. Lig yarı final rövanş maçlarından olan Atoll Kozanköy – Serdarlı karşılaşmasının galibi ev sahibi Kozanköy oldu. Rakibi Serdarlı karşısında hem geriye düşen hem de 10 kişi kalan Atoll Kozanköy sahadan 3 – 1 galip ayrılarak adını finale yazdırmayı başardı.Kozanköy Stadı’nda oynanan ve orta hakemliğini Zekai Töre’nin yaptığı mücadele karşılıklı ataklarla başlayrken, konuk Serdarlı takımı 32. dakikada Atol Kozanköy’den Murat’ın kendi kalesine attığı golle 1 – 0 öne geçti. 33. Dakikada ise Kozanköy’den İzzet kırmızı kartla oyun dışına gönderildi. Bu dakikadan sonra beraberlik için yüklenen Kozanköy 38. Dakikada Kadir’in golüyle beraberliği yakaladı.İlk devrenin son dakikasında Kozanköy kazandığı penaltıyı gole çeviren Fırtına ilk devrenin skorunu 2 – 1 olarak belirledi.Devre arasına giderken Serdarlı kalecisi Erhan hakeme itirazından dolayı direkt kırmızı kartla oyun dışına gönderildi.İkinci devreye iyi başlayan Kozanköy takımı 58. Dakikada Ali Sayalan’ın attığı gole skoru 3 – 1 yaparak rahatladı.Karşılaşmada Serdarlı’dan Ali Küçükoğlu 61. Dakikada, 63. Dakikada Erkut kırmızı kart görürken, 65. Dakikada ise Kozanköy’den Mahmut kırmızı kartla oyun dışında kaldı.Geriye kalan dakikalarda başka gol olmayınca karşılaşma Atoll Kozanköy 3 – Serdarlı 1 skoruyla tamamlandı. İlk maçı da 2 – 1 kazanan Kozanköy adını finale yazdırdı.