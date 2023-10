Zirvenin üç ortağı kayıpsız

Aksa Süper Lig’de ilk 4 hafta geride kalırken ligin zirvesinde Mağusa Türk Gücü, Cihangir ve Yonpaş Dumlupınar takımları kayıpsız yollarına devam ettiler. Ligin altında ise Y. Boğaziçi, K.Kaymaklı ve Pera Larnaka Gençler Birliği puansız durumda.Ligde hafta sonu oynanan maçlarla 4. hafta tamamlanırken oynanan 8 maçın 7 tanesi galibiyet 1 tanesi ise beraberlikle sonuçlandı. İlk 4 haftanın tümünde her hafta 7 galibiyet ve 1 beraberlik çıkarken berabere sonuçlanan maçların 3 tanesi 0-0 sona erdi.Bu hafta ev sahibi takımlar 6 galibiyet alırken 1 maç deplasman takımının galibiyeti ile sona erdi.Süper Ligin 4. Haftasında atılan 30 golün 22 tanesini ev sahibi, 8 tanesini deplasman takımları attı. En farklı galibiyeti Doğan Türk Birliği- Pera Larnaka Gençler Birliği karşısında (6-0) aldı. Mağusa Türk Gücü 18 golle en fazla gol atan takım olurken, T. Ocağı oynadığı 4 maçta sadece 1 gol atarak en az gol atan takım durumunda. Kalesinde en fazla golü gören takım ise 17 golle ligin dibinde yer alan Pera L. Gençler Birliği oldu.Cihangir’den Muhittin Tümbül takımı adına bu hafta 3 gol atarken takım arkadaşı Babacar Diop da ayni maçta 2 gol attı. Çetinkaya’dan Çağdaş Arslan 2 golle takımına katkıda bulundu. Maçlarda 2 penaltı kararı verilirken, Lefke’den Yılmaz Şipal ve Y. Boğaziçi’nden Turgut Kaçar penaltıları değerlendiren futbolcular oldular. Y. Boğaziçi’nin bu haftaya kadar attığı 6 golün tümünü de Turgut Kaçar attı. Yabancı futbolculardan 5 tanesi attıkları gollerle takımlarına katkıda bulundular. Doğan Türk Birliği’nin Pera L. Gençler Birliği karşısında aldığı 6-0’lık galibiyette 6 golü de farklı futbolcular attı.Süper Ligde geçtiğimiz haftaya göre kart sayısı oldukça düşerken oynanan maçlarda 1 kırmızı kart çıkarken 23 de sarı kart gösterildi. Çetinkaya-T. Ocağı maçında hiç kart gösterilmedi.Gol krallığı yarışında 6’şar golle Yeniboğaziçi’nden Turgut Kaçar ile Cihangir’den Muhittin Tümbül koltuğu paylaşırlarken, 5 gollü Gençlik Gücü’nden İbrahim Köse ise onları takip ediyor.Sezona çalkantılı başlayan ve geçtiğimiz sezondan kadrosunda değişiklikler yapan Lefke takımı ligin 4. Haftasında konuk ettiği K.Kaymaklı karşısında 2 – 0 geriye düşmesine karşın ikinci devrede bulduğu gollerle 3-2 galip ayrılarak haftanın takımı olmayı hak etti.China B. Gençlik Gücü’nün konuk ettiği Türk Ocağı karşısında takımın ilk golünü atan ve ayni zamanda da 4 hafta sonunda her maç gol atma başarısı gösteren İbrahim Köse, oynadığı iyi futbolla da haftanın futbolcusu olmayı hak etti.Lider Mağusa Türk Gücü’nün konuk olduğu Yeni Boğaziçi deplasmanında 1 -1 devam eden karşılaşmada oyuna aldığı futbolcularla maçı kazanmasını bile teknik direktör Ali Oraloğlu haftanın teknik direktörü olduSüper Ligde haftanın zor maçlarından biri olan Y.Dumlupınar – Mesarya maçında pozisyonlara yakınlığı, verdiği kartları ve yerinde kararlarıyla iyi bir maç çıkaran Emre Öztaşlı haftanın hakemi oldu.Kemal (Çetinkaya), Serge Abaka(Lefke)Mehmet Erol(Y. Dumlupınar), Doğukan (MTG)Remzi(Yeniboğaziçi), Yakup (Lefke), Selçuk(Cihangir), Turgut Kaan(G.Gücü), Kemal Solkanat(Lefke), Erhun(M.T.G), Sercan(Cihangir), Çağdaş (Çetinkaya), Berk Güçlücan(Y.Dumlupınar), İbrahim Köse(G. Gücü) , Muhittin(Cihangir).Y.Dumlupınar – Mesarya 2 – 1Lefke - K.Kaymaklı: 3 – 2Çetinkaya - Türk Ocağı: 3 – 0Yeniboğaziçi - MağusaT.Gücü: 1 – 3Cihangir – Yenicami: 5 – 1M.Karşıyaka – Göçmenköy: 0 – 0Doğan T.Birliği - PeraL.G.Birliği: 6 – 0ChinaB.G.Gücü - A.Yeşilova: 2 – 1Mağusa T. Gücü – CihangirDoğan T. Birliği – ÇetinkayaGöçmenköy – Y. DumlupınarMesarya – LefkeYenicami – C. B. Gençlik GücüK. Kaymaklı – Türk OcağıA. Yeşilova – M. KarşıyakaPera L. G. Birliği - Yeniboğaziçi