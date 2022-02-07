Zirvedekiler haftayı kayıpsız geçti

Haftanın en farklı skorunu ise Mesarya takımı konuk ettiği Türk Ocağı’nı 5-1 mağlup ederek alırken, Türk Ocağı’nın puan kaybı devam etti.
Ligin alt sıralarında ise Yenicami konuk ettiği dipteki Baf Ülkü Yurdu’nu zorlansa da 1-0 mağlup ederek play-out hattından uzaklaşma adına önemli 3 puanı hazinesine yazdırdı. Alt sıraları ilgilendiren bir diğer maçta ise Dumlupınar konuk olduğu Girne Halk Evi’ni mağlup ederek play-out hattı dışına çıktı.
Aksa Süper Ligin 17. haftasında kale ağları iki maç dışında 22 kez havalanırken, 1 maçı deplasman takımı, 5 maçı ev sahibi takımlar kazanırken 2 maç ise beraberlikle tamamlandı.
Haftanın Takımı: Mağusa Türk Gücü
Ligin ikinci devresine Mağusa derbisi galibiyetiyle başlayan Mağusa Türk Gücü ikinci haftada zirve yarışındaki önemli engellerden olan Meri A. Yeşilova’yı da mağlup ederek zirvedeki yerini korudu
Haftanın Yıldızı:Burak Koçar(Gönyeli)
Gönyeli takımının ligin ikinci haftasında güçlü rakiplerinden Cihangir’i 4-1 mağlup ettiği maçta tecrübeli golcüsü Burak Koçar 4 gol birden atarak adeta Cihangir’i tek başına yendi
Haftanın Hakemi: Fehim Dayı(Gönyeli – Cihangir)
Gönyeli ile Cihangir arasından oynanan maçta skora etki edecek hatalar yapmazken az kart göstererek oyununda tatlı sert oynanmasına izin vererek iyi bir maç çıkardı
Haftanın Teknik Direktörü: Ali Oraloğlu
Lider Mağusa Türk Gücü’nün ikinci devreye iyi başlamasında belki de en önemli neden takımı ikinci devreye iyi hazırlayan teknik direktörü Ali Oraloğlu’dur. Ayrıca maçın ilk devresinde de Yeşilova karşısında çok iyi bir oyun oynattı.
Haftanın Kare Ası
Cenk (DTB) Burak (Gönyeli) Ertaç(Mesarya) Pote(MTG)
Haftanın On Biri
Salih (K.Kaymaklı),Adil (MTG), Bilal(Mesarya) Ahmet Sönmez(DTB), Orhan (Mesarya) Okan (Mesarya),Hascan(Yenicami), Burak(Gönyeli), Emre Özsin(MTG), Mert(Dumlupınar) Pote (MTG)
Aksa Süper Lig 17. Hafta maç sonuçları
Mesarya-Türk Ocağı 5 – 1
Binatlı-Göçmenköy: 0 – 0
K.Kaymaklı-Lefke : 0 – 0
Girne H.Evi-Y.Dumlupınar 1 – 2
Doğan T.Birliği-Hamitköy: 3 – 2
Gönyeli-Cihangir: 4 – 1
Yenicami-BafÜ.Yurdu: 1 – 0
MağusaT.Gücü-MeritA.Yeşilova 2 – 0
AKSA Süper Lig Puan Tablosu
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.
|Mağusa Türk Gücü
|17
|11
|2
|4
|47
|20
|27
|35
|2.
|Doğan Türk Birliği
|17
|10
|4
|3
|32
|20
|12
|34
|3.
|Gönyeli SK
|17
|10
|4
|3
|26
|15
|11
|34
|4.
|Merit Alsancak Yeşilova SK
|17
|8
|6
|3
|34
|25
|9
|30
|5.
|Lefke TSK
|17
|8
|6
|3
|20
|15
|5
|30
|6.
|Türk Ocağı Limasol
|17
|8
|3
|6
|25
|26
|-1
|27
|7.
|Küçük Kaymaklı TSK
|17
|6
|7
|4
|19
|14
|5
|25
|8.
|Göçmenköy İYSK
|17
|7
|4
|6
|23
|27
|-4
|25
|9.
|Yonpaş Dumlupınar TSK
|17
|7
|3
|7
|29
|19
|10
|24
|10.
|Mesarya SK
|17
|7
|3
|7
|18
|14
|4
|24
|11.
|Yenicami AK
|17
|5
|7
|5
|25
|23
|2
|22
|12.
|Cihangir GSK
|17
|6
|4
|7
|29
|30
|-1
|22
|13.
|Hamitköy ŞHSK
|17
|5
|4
|8
|21
|24
|-3
|19
|14.
|Binatlı YSK
|17
|2
|3
|12
|12
|34
|-22
|9
|15.
|Baf Ülkü Yurdu
|17
|1
|5
|11
|9
|36
|-27
|8
|16.
|Girne Halk Evi
|17
|1
|3
|13
|16
|43
|-27
|6
AKSA Süper Lig 18. Hafta programı
Hamitköy – Gönyeli
Baf Ülkü Yurdu - MağusaT.Gücü
Mer.t A. Yeşilova - Girne H.Evi
Mesarya - K.Kaymaklı
Lefke - Yenicami
Göçmenköy- Doğan T.Birliği
Yonpaş Dumlupınar - Binatlı
Türk Ocağı – Cihangir