Zirvedekiler haftayı kayıpsız geçti

Aksa Süper Lig’de ikinci devrenin ikinci haftası yani 17. Haftası geride kalırken şampiyonluk yarışında olan Mağusa Türk Gücü, Doğan Türk Birliği ve Gönyeli haftayı kayıpsız geçti

İlk devreyi lider tamamlayan, son şampiyon Mağusa Türk Gücü evinde konuk ettiği Merit. A. Yeşilova’yı mağlup ederek liderliğini sürdürdü. Liderin takipçisi Doğan Tük Birliği ise oldukça zorlanmasına karşın rakibi Hamitköy’ü mağlup etmeyi başararak 2. Sıradaki yerini korudu. Liderin takipçilerinden Gönyeli ise zorlu geçmesi beklenen Cihangir maçında golçüsü Burak Koçar’ın attığı 4 golle sahadan 4-1 galip ayrılarak 1 puan geriden lideri takibini sürdürdü.Haftanın en farklı skorunu ise Mesarya takımı konuk ettiği Türk Ocağı’nı 5-1 mağlup ederek alırken, Türk Ocağı’nın puan kaybı devam etti.Ligin alt sıralarında ise Yenicami konuk ettiği dipteki Baf Ülkü Yurdu’nu zorlansa da 1-0 mağlup ederek play-out hattından uzaklaşma adına önemli 3 puanı hazinesine yazdırdı. Alt sıraları ilgilendiren bir diğer maçta ise Dumlupınar konuk olduğu Girne Halk Evi’ni mağlup ederek play-out hattı dışına çıktı.Aksa Süper Ligin 17. haftasında kale ağları iki maç dışında 22 kez havalanırken, 1 maçı deplasman takımı, 5 maçı ev sahibi takımlar kazanırken 2 maç ise beraberlikle tamamlandı.Ligin ikinci devresine Mağusa derbisi galibiyetiyle başlayan Mağusa Türk Gücü ikinci haftada zirve yarışındaki önemli engellerden olan Meri A. Yeşilova’yı da mağlup ederek zirvedeki yerini koruduGönyeli takımının ligin ikinci haftasında güçlü rakiplerinden Cihangir’i 4-1 mağlup ettiği maçta tecrübeli golcüsü Burak Koçar 4 gol birden atarak adeta Cihangir’i tek başına yendiGönyeli ile Cihangir arasından oynanan maçta skora etki edecek hatalar yapmazken az kart göstererek oyununda tatlı sert oynanmasına izin vererek iyi bir maç çıkardıLider Mağusa Türk Gücü’nün ikinci devreye iyi başlamasında belki de en önemli neden takımı ikinci devreye iyi hazırlayan teknik direktörü Ali Oraloğlu’dur. Ayrıca maçın ilk devresinde de Yeşilova karşısında çok iyi bir oyun oynattı.Cenk (DTB) Burak (Gönyeli) Ertaç(Mesarya) Pote(MTG)Salih (K.Kaymaklı),Adil (MTG), Bilal(Mesarya) Ahmet Sönmez(DTB), Orhan (Mesarya) Okan (Mesarya),Hascan(Yenicami), Burak(Gönyeli), Emre Özsin(MTG), Mert(Dumlupınar) Pote (MTG)Mesarya-Türk Ocağı 5 – 1Binatlı-Göçmenköy: 0 – 0K.Kaymaklı-Lefke : 0 – 0Girne H.Evi-Y.Dumlupınar 1 – 2Doğan T.Birliği-Hamitköy: 3 – 2Gönyeli-Cihangir: 4 – 1Yenicami-BafÜ.Yurdu: 1 – 0MağusaT.Gücü-MeritA.Yeşilova 2 – 0Hamitköy – GönyeliBaf Ülkü Yurdu - MağusaT.GücüMer.t A. Yeşilova - Girne H.EviMesarya - K.KaymaklıLefke - YenicamiGöçmenköy- Doğan T.BirliğiYonpaş Dumlupınar - BinatlıTürk Ocağı – Cihangir