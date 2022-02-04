Zirvedekiler Cumartesi, alttakiler Pazar mesaisi yapacak

Birinci Lig’in zirvesine ortak olan takımlar bugün maçlarını oynayacak, alt sıraları ilgilendiren karşılaşmalar ise yarın oynanacak

Aksa 1. Lig’de 17. Hafta bugün ve yarın oynanacak olan toplam 8 karşılaşma ile tamamlanacak.

Birinci Lig’in zirvesine ortak olan takımlar bugün maçlarını oynayacak, alt sıraları ilgilendiren karşılaşmalar ise yarın oynanacak.

Ligin lideri Çetinkaya ligin dibinde yer alan Çanakkale’yi konuk ederken, takipçisi Gençler Birliği ise çıkışta olan Düzkaya’yla İskele Cumhuriyet Stadı’nda oynayacak.

Günün en zorlu maçı ise zirveden kopmama hesapları yapan Miracle Değirmenlik ile Dörtyol arasında Değirmenlik Stadı’nda oynanacak.

Yarın ise ligin alt sıralarında bulunan İncirli ile dibindeki Görneç karşı karşıya gelirken, play-out hattından uzaklaşmak isteyen Esentepe düşme potasından uzaklaşmak isteyen B.Bağcıl ile Esentepe’de oynayacak.



AKSA 1. LİG

BUGÜN

14.00 İskele Cumhuriyet Stadı’nda G.Birliği-Düzkaya (Ali Özer)

14.00 Lefkoşa Atatürk Stadı’nda Çetinkaya-Çanakkale (Ferhat Tuna)

14.00 Değirmenlik Sadık Cemil Stadı Stadı’nda M.Değirmenlik-SFC Dörtyol (Osman Özpaşa)

14.00 Maraş Necip Halil Kartal Stadı’nda Maraş-ChinaBazaarG.Gücü (Mustafa Öztugay)

6 ŞUBAT 2022 – PAZAR

14.00 Esentepe Erdal Barut Stadı’nda Esentepe-B.Bağcıl (Hakan Ünal)

14.00 Bostancı Tahsin Mertekçi Stadı’nda Yalova-Mormenekşe (Emre Öztaşlı)

14.00 İncirli Hüseyin Altıncıoğlu Stadı’nda İncirli-Görneç (Zekai Töre)

14.00 Yeniboğaziçi Osman Ergün Mehmet Stadı’nda Y.Boğaziçi-Karşıyaka (Mehmet Sezener)



