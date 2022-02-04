banner762
Cimnastik Federasyonu, farkındalık yarattı
Cimnastik Federasyonu, farkındalık yarattı
9 0
Bugüne kadar bildiklerinizi unutun: Afrodizyak etkili 10 yiyecek
Bugüne kadar bildiklerinizi unutun: Afrodizyak etkili 10 yiyecek
13 0
 
Vatandaş et yiyemez oldu
Vatandaş et yiyemez oldu
45 0
Bakımeviyle ilgili soruşturma açılacak
Bakımeviyle ilgili soruşturma açılacak
16 0
İnsan sağlığı bu kadar ucuz mu?
İnsan sağlığı bu kadar ucuz mu?
96 0
UKÜ farklı kazandı:37-10
UKÜ farklı kazandı:37-10
17 0
GG rahat kazandı
GG rahat kazandı
9 0
banner797

Zirvedekiler Cumartesi, alttakiler Pazar mesaisi yapacak

banner476

Birinci Lig’in zirvesine ortak olan takımlar bugün maçlarını oynayacak, alt sıraları ilgilendiren karşılaşmalar ise yarın oynanacak

banner714
Zirvedekiler Cumartesi, alttakiler Pazar mesaisi yapacak

Aksa 1. Lig’de 17. Hafta bugün ve yarın oynanacak olan toplam 8 karşılaşma ile tamamlanacak.
Birinci Lig’in zirvesine ortak olan takımlar bugün maçlarını oynayacak, alt sıraları ilgilendiren karşılaşmalar ise yarın oynanacak.
Ligin lideri Çetinkaya ligin dibinde yer alan Çanakkale’yi konuk ederken, takipçisi Gençler Birliği ise çıkışta olan Düzkaya’yla İskele Cumhuriyet Stadı’nda oynayacak.
Günün en zorlu maçı ise zirveden kopmama hesapları yapan Miracle Değirmenlik ile Dörtyol arasında Değirmenlik Stadı’nda oynanacak.
Yarın ise ligin alt sıralarında bulunan İncirli ile dibindeki Görneç karşı karşıya gelirken, play-out hattından uzaklaşmak isteyen Esentepe düşme potasından uzaklaşmak isteyen B.Bağcıl ile Esentepe’de oynayacak.
 
AKSA 1. LİG
BUGÜN
14.00 İskele Cumhuriyet Stadı’nda G.Birliği-Düzkaya (Ali Özer)
14.00 Lefkoşa Atatürk Stadı’nda Çetinkaya-Çanakkale (Ferhat Tuna)
14.00 Değirmenlik Sadık Cemil Stadı Stadı’nda M.Değirmenlik-SFC Dörtyol (Osman Özpaşa)
14.00 Maraş Necip Halil Kartal Stadı’nda Maraş-ChinaBazaarG.Gücü (Mustafa Öztugay)
6 ŞUBAT 2022 – PAZAR
14.00 Esentepe Erdal Barut Stadı’nda Esentepe-B.Bağcıl (Hakan Ünal)
14.00 Bostancı Tahsin Mertekçi Stadı’nda Yalova-Mormenekşe (Emre Öztaşlı)
14.00 İncirli Hüseyin Altıncıoğlu Stadı’nda İncirli-Görneç (Zekai Töre)
14.00 Yeniboğaziçi Osman Ergün Mehmet Stadı’nda Y.Boğaziçi-Karşıyaka (Mehmet Sezener)
 
 

banner342
Etiketler; #AKSA #1. Lig
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.