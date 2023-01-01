Zirvedekiler Antalya’da hazırlanacaklar

Süper Ligin zirvesinde yer alan Mağusa Türk Gücü, Cihangir ve Miracle Değirmenlik takımları 4 – 11 Ocak tarihleri arasında Antalya’da kamplar yapacaklar

AKSA Süper Ligin ilk devresini ilk üç içinde bitiren lider Mağusa Türk Gücü, takipçileri Cihangir ve Değirmenlik ikinci devre için hazırlıklarına Antalya’da yapacakları kamp çalışmalarıyla başlayacaklar.Süper Ligin ilk devresini 43 puanla 1. sırada tamamlayan Mağusa Türk Gücü, ikinci devrede ligi şampiyon olarak tamamlamayı ve Kıbrıs Kupası’nı kazanmayı hedefleyecek. İkinci devreye daha iyi hazırlanma adına kamp çalışması gerçekleştirecek olan lider Mağusa Türk Gücü, Antalya’da kamp yapacak.3 Ocak’ta ikinci devre hazırlıklarına başlayacak olan Mağusa Türk Gücü, 5 Ocak tarihinde ise kamp için Antalya’ya gidecek.CİHANGİR DE ANTALYA YOLCUSUAKSA Süper Ligin ilk devresini 36 puanla 2. sırada tamamlayan Cihangir, ikinci devrede lig şampiyonluğunu kovalamayı ve Kıbrıs Kupası’nı kazanmayı hedefleyecek. İkinci devreye daha iyi hazırlanma adına kamp çalışması gerçekleştirecek olan Cihangir, Antalya’da kamp yapacak.Teknik direktör Toygar Davulcu yönetimindeki Cihangir takımı 4 Ocak’ta Antalya’da kampa girecek.DEĞİRMENLİK DE ANTALYA’DA HAZIRLANACAKAKSA Süper Ligin ilk devresini 31 puanla 4. sırada tamamlayan Miracle Değirmenlik, ikinci devrede ligi daha üst sıralarda tamamlamayı ve Kıbrıs Kupası’nı kazanmayı hedefleyecek. İkinci devreye daha iyi hazırlanma adına kamp çalışması gerçekleştirecek olan Miracle Değirmenlik, Antalya’da kamp yapacak.Değirmenlik takımı 4 – 12 Ocak tarihleri arasında Antalya’da kamp yapacağı bildirildi.