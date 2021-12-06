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Zirve karıştı

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AKSA Süper Ligin 12. Haftası sonunda Mağusa Türk Gücü liderliğini sürdürürken, aynı puandaki Merit Alsancak Yeşilova ikinci sırada yer alıyor. Lefke 24 puanla üçüncü sırada kendisine yer buldu

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Zirve karıştı
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AKSA Süper Ligin 12. Haftası sonunda Mağusa Türk Gücü liderliğini sürdürürken, aynı puandaki Merit Alsancak Yeşilova ikinci sırada yer alıyor. Lefke 24 puanla üçüncü sırada kendisine yer buldu
 
Küçük Kaymaklı, Doğan Türk Birliği ve Türk Ocağı da ligdeki çıkışlarını sürdüren takımlar olarak Gönyeli ile birlikte iddialarını sürdürdüler
 
AKSA Süper Ligin son 4 sırasındaki takımlar haftayı puansız tamamlarlarken, çıkışını sürdüren Yenicami, alt sıralardan uzaklaşmaya başladı
 
AKSA Süper Lig Gol Krallığı yarışında Mishali 11 golde kalmasına rağmen liderliğini sürdürürken, 10 gollü Kossi ikincisırada yer alıyor. 9 gole yükselen Felixüçüncü sırada kendisine yer buldu
 
Haftanın Takımı: Göçmenköy
Göçmenköy zorlu Mesaryadeplasmanından iyi futbol sonrasında galibiyetle dönerek ligdeki çıkışını sürdürdü
 
Haftanın Yıldızı: Şenol Şöfer (MTG)
Mağusa Türk Gücü’nün yıldızlarından Şenol Şöfer, Gönyeli’ye karşı geriye düşen takımının ilk 2 golünü atarak liderliğin sürmesini sağlayan galibiyetin gelmesini sağladı
 
Haftanın Teknik Direktörü: Derviş Kolcu (Küçük Kaymaklı)
Küçük Kaymaklı, Hamitköy karşısında mucizevi bir galibiyete imza atarken, son ana kadar yardımcısı ile strateji geliştiren teknik direktör Derviş Kolcu galibiyetin mimarı oldu
 
Haftanın Hakemi: Utku Hamamcıoğlu (Mağusa Türk Gücü – Gönyeli)
Utku Hamamcıoğlu, Mağusa Türk Gücü ile Gönyeli arasında oynanan zorlu maçı yardımcılarıyla uyum içerisinde başarıyla yönetti
 
Haftanın Kare Ası
Ali (Göçmenköy)
Emirhan (YAK)
Vakkas (MAY)
Tansel (DTB)
 
Haftanın On Biri
Mehmedemin (TOL)
Nevzat (MTG)
Mahmut (Göçmenköy)
Yasin (YAK)
Eyüp (MAY)
Yakup (YAK)
Sercan (DTB)
Remzi (TOL)
Arda (Göçmenköy)
Felix (KK)
Herman (Lefke)
 
AKSA Süper Ligin 12. hafta maçlarında alınan sonuçlar ve puan durumu şöyle:
Yenicami – Cihangir, 4 – 0
Türk Ocağı – Binatlı, 3 – 0
Lefke – Yonpaş Dumlupınar,1 – 0
Mesarya – Göçmenköy, 1 – 2
Mağusa Türk Gücü – Gönyeli, 3 – 1
Küçük Kaymaklı – Hamitköy, 2 – 1
Girne Halk Evi – Doğan Türk Birliği, 1 – 3
Baf Ülkü Yurdu – Merit Alsancak Yeşilova, 0 – 1
 
 AKSA Süper Lig Puan Tablosu
 
O G B M A Y AV P
1. Mağusa Türk Gücü 12 8 1 3 32 13 19 25
2. Merit Alsancak Yeşilova SK 12 7 4 1 27 16 11 25
3. Lefke TSK 12 7 3 2 17 11 6 24
4. Küçük Kaymaklı TSK 12 6 4 2 18 9 9 22
5. Doğan Türk Birliği 12 6 3 3 22 15 7 21
6. Türk Ocağı Limasol 12 6 3 3 18 13 5 21
7. Gönyeli SK 12 6 3 3 16 14 2 21
8. Göçmenköy İYSK 12 6 2 4 17 16 1 20
9. Yonpaş Dumlupınar TSK 12 5 2 5 20 14 6 17
10. Mesarya SK 12 5 1 6 11 11 0 16
11. Cihangir GSK 12 4 3 5 18 21 -3 15
12. Yenicami AK 12 3 5 4 19 14 5 14
13. Hamitköy ŞHSK 12 3 2 7 12 17 -5 11
14. Binatlı YSK 12 2 2 8 9 26 -17 8
15. Girne Halk Evi 12 1 1 10 12 32 -20 4
16. Baf Ülkü Yurdu 12 0 3 9 6 32 -26 3
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