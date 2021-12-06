Zirve karıştı

AKSA Süper Ligin 12. Haftası sonunda Mağusa Türk Gücü liderliğini sürdürürken, aynı puandaki Merit Alsancak Yeşilova ikinci sırada yer alıyor. Lefke 24 puanla üçüncü sırada kendisine yer buldu

Göçmenköy zorlu Mesaryadeplasmanından iyi futbol sonrasında galibiyetle dönerek ligdeki çıkışını sürdürdüMağusa Türk Gücü’nün yıldızlarından Şenol Şöfer, Gönyeli’ye karşı geriye düşen takımının ilk 2 golünü atarak liderliğin sürmesini sağlayan galibiyetin gelmesini sağladıKüçük Kaymaklı, Hamitköy karşısında mucizevi bir galibiyete imza atarken, son ana kadar yardımcısı ile strateji geliştiren teknik direktör Derviş Kolcu galibiyetin mimarı olduUtku Hamamcıoğlu, Mağusa Türk Gücü ile Gönyeli arasında oynanan zorlu maçı yardımcılarıyla uyum içerisinde başarıyla yönettiAli (Göçmenköy)Emirhan (YAK)Vakkas (MAY)Tansel (DTB)Mehmedemin (TOL)Nevzat (MTG)Mahmut (Göçmenköy)Yasin (YAK)Eyüp (MAY)Yakup (YAK)Sercan (DTB)Remzi (TOL)Arda (Göçmenköy)Felix (KK)Herman (Lefke)AKSA Süper Ligin 12. hafta maçlarında alınan sonuçlar ve puan durumu şöyle:Yenicami – Cihangir, 4 – 0Türk Ocağı – Binatlı, 3 – 0Lefke – Yonpaş Dumlupınar,1 – 0Mesarya – Göçmenköy, 1 – 2Mağusa Türk Gücü – Gönyeli, 3 – 1Küçük Kaymaklı – Hamitköy, 2 – 1Girne Halk Evi – Doğan Türk Birliği, 1 – 3Baf Ülkü Yurdu – Merit Alsancak Yeşilova, 0 – 1