Zirve karıştı

Küçük Kaymaklı, Doğan Türk Birliği ve Türk Ocağı da ligdeki çıkışlarını sürdüren takımlar olarak Gönyeli ile birlikte iddialarını sürdürdüler
AKSA Süper Ligin son 4 sırasındaki takımlar haftayı puansız tamamlarlarken, çıkışını sürdüren Yenicami, alt sıralardan uzaklaşmaya başladı
AKSA Süper Lig Gol Krallığı yarışında Mishali 11 golde kalmasına rağmen liderliğini sürdürürken, 10 gollü Kossi ikincisırada yer alıyor. 9 gole yükselen Felixüçüncü sırada kendisine yer buldu
Haftanın Takımı: Göçmenköy
Göçmenköy zorlu Mesaryadeplasmanından iyi futbol sonrasında galibiyetle dönerek ligdeki çıkışını sürdürdü
Haftanın Yıldızı: Şenol Şöfer (MTG)
Mağusa Türk Gücü’nün yıldızlarından Şenol Şöfer, Gönyeli’ye karşı geriye düşen takımının ilk 2 golünü atarak liderliğin sürmesini sağlayan galibiyetin gelmesini sağladı
Haftanın Teknik Direktörü: Derviş Kolcu (Küçük Kaymaklı)
Küçük Kaymaklı, Hamitköy karşısında mucizevi bir galibiyete imza atarken, son ana kadar yardımcısı ile strateji geliştiren teknik direktör Derviş Kolcu galibiyetin mimarı oldu
Haftanın Hakemi: Utku Hamamcıoğlu (Mağusa Türk Gücü – Gönyeli)
Utku Hamamcıoğlu, Mağusa Türk Gücü ile Gönyeli arasında oynanan zorlu maçı yardımcılarıyla uyum içerisinde başarıyla yönetti
Haftanın Kare Ası
Ali (Göçmenköy)
Emirhan (YAK)
Vakkas (MAY)
Tansel (DTB)
Haftanın On Biri
Mehmedemin (TOL)
Nevzat (MTG)
Mahmut (Göçmenköy)
Yasin (YAK)
Eyüp (MAY)
Yakup (YAK)
Sercan (DTB)
Remzi (TOL)
Arda (Göçmenköy)
Felix (KK)
Herman (Lefke)
AKSA Süper Ligin 12. hafta maçlarında alınan sonuçlar ve puan durumu şöyle:
Yenicami – Cihangir, 4 – 0
Türk Ocağı – Binatlı, 3 – 0
Lefke – Yonpaş Dumlupınar,1 – 0
Mesarya – Göçmenköy, 1 – 2
Mağusa Türk Gücü – Gönyeli, 3 – 1
Küçük Kaymaklı – Hamitköy, 2 – 1
Girne Halk Evi – Doğan Türk Birliği, 1 – 3
Baf Ülkü Yurdu – Merit Alsancak Yeşilova, 0 – 1
AKSA Süper Lig Puan Tablosu
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.
|Mağusa Türk Gücü
|12
|8
|1
|3
|32
|13
|19
|25
|2.
|Merit Alsancak Yeşilova SK
|12
|7
|4
|1
|27
|16
|11
|25
|3.
|Lefke TSK
|12
|7
|3
|2
|17
|11
|6
|24
|4.
|Küçük Kaymaklı TSK
|12
|6
|4
|2
|18
|9
|9
|22
|5.
|Doğan Türk Birliği
|12
|6
|3
|3
|22
|15
|7
|21
|6.
|Türk Ocağı Limasol
|12
|6
|3
|3
|18
|13
|5
|21
|7.
|Gönyeli SK
|12
|6
|3
|3
|16
|14
|2
|21
|8.
|Göçmenköy İYSK
|12
|6
|2
|4
|17
|16
|1
|20
|9.
|Yonpaş Dumlupınar TSK
|12
|5
|2
|5
|20
|14
|6
|17
|10.
|Mesarya SK
|12
|5
|1
|6
|11
|11
|0
|16
|11.
|Cihangir GSK
|12
|4
|3
|5
|18
|21
|-3
|15
|12.
|Yenicami AK
|12
|3
|5
|4
|19
|14
|5
|14
|13.
|Hamitköy ŞHSK
|12
|3
|2
|7
|12
|17
|-5
|11
|14.
|Binatlı YSK
|12
|2
|2
|8
|9
|26
|-17
|8
|15.
|Girne Halk Evi
|12
|1
|1
|10
|12
|32
|-20
|4
|16.
|Baf Ülkü Yurdu
|12
|0
|3
|9
|6
|32
|-26
|3