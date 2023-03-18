Zirve kapışmasında galip çıkmadı

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SOS Çocukköyü Derneği çatısı altında bakım ve destek gören 174 çocuk ve genç için Ramazan ayı boyunca sürecek bağış kampanyası başladı. Dernekten verilen bilgiye göre, SOS Çocukköyü Derneği, bugün 92 çocuk ve gence bakım; Aile Güçlendirme Programı sayesinde de 33 aileden 82 çocuğa destek veriyor. Dernek, yürüttüğü çalışmalarıyla, çocukların ve gençlerin temel ihtiyacı olan ev ortamı sıcaklığını yaşayarak mutlu ve huzurlu bir yuvada yetişmelerini amaçlıyor. -“Bizim Evde Her Mevsim Bayram Olsun” Toplumsal dayanışma ve yardımlaşmanın en güzel örneklerinin sergilendiği Ramazan ayı boyunca sürecek “Bizim Evde Her Mevsim Bayram Olsun” dileğiyle başlayan kampanyaya herkes destek verebiliyor. Yapılacak bağışlar sayesinde, çocukların sevgi dolu, sağlıklı ve güvenilir bir ortamda yaşamalarına destek olunacak. Her çocuğun mutlu bir çocukluk çağı geçirmesi için birçok farklı kanaldan bağış seçeneği bulunuyor. -Fitre Bağışları Kabul Ediliyor SMS Bağışı: Faturalı hatlardan SOS yazıp 4120’ye sms göndererek tek seferde 100 TL’lik fitre bağışı yapılabiliyor. Daha fazla bağışta bulunmak için birden fazla SMS gönderebiliyor. Online Bağış: https://soscocukkoyu.org/bagis-yap/ adresinden online bağış yapılabiliyor. Elden Bağış: SOS Çocukköyü Derneği’nin Lefkoşa ve Girne yerleşkelerini ziyaret ederek elden bağış yapılabiliyor. Banka Bağışı: Aşağıdaki bankaların IBAN/UBAN numaralarına yatırım yapılabiliyor. Limasol Türk Kooperatif Bankası: CT09123029100000000200000872 Garanti Bankası: TR520006200049300006294366 Türk Bankası: CT49121019010000000005848733 Kooperatif Merkez Bankası: CT85120000100000000000127045 Creditwest Bank: CT20136094150000000100011069 Albank: CT69152090100000018802673351 Yakın Doğu Bank: CT23139050120123040000020727 Detaylı bilgi 0392 225 70 17 - 0548 830 04 59 numaralı telefonlardan veya SOS Çocukköyü Derneği sosyal medya hesaplarından alınabiliyor
SOS Çocukköyü Derneği çatısı altında bakım ve destek gören 174 çocuk ve genç için Ramazan ayı boyunca sürecek bağış kampanyası başladı. Dernekten verilen bilgiye göre, SOS Çocukköyü Derneği, bugün 92 çocuk ve gence bakım; Aile Güçlendirme Programı sayesinde de 33 aileden 82 çocuğa destek veriyor. Dernek, yürüttüğü çalışmalarıyla, çocukların ve gençlerin temel ihtiyacı olan ev ortamı sıcaklığını yaşayarak mutlu ve huzurlu bir yuvada yetişmelerini amaçlıyor. -“Bizim Evde Her Mevsim Bayram Olsun” Toplumsal dayanışma ve yardımlaşmanın en güzel örneklerinin sergilendiği Ramazan ayı boyunca sürecek “Bizim Evde Her Mevsim Bayram Olsun” dileğiyle başlayan kampanyaya herkes destek verebiliyor. Yapılacak bağışlar sayesinde, çocukların sevgi dolu, sağlıklı ve güvenilir bir ortamda yaşamalarına destek olunacak. Her çocuğun mutlu bir çocukluk çağı geçirmesi için birçok farklı kanaldan bağış seçeneği bulunuyor. -Fitre Bağışları Kabul Ediliyor SMS Bağışı: Faturalı hatlardan SOS yazıp 4120’ye sms göndererek tek seferde 100 TL’lik fitre bağışı yapılabiliyor. Daha fazla bağışta bulunmak için birden fazla SMS gönderebiliyor. Online Bağış: https://soscocukkoyu.org/bagis-yap/ adresinden online bağış yapılabiliyor. Elden Bağış: SOS Çocukköyü Derneği’nin Lefkoşa ve Girne yerleşkelerini ziyaret ederek elden bağış yapılabiliyor. Banka Bağışı: Aşağıdaki bankaların IBAN/UBAN numaralarına yatırım yapılabiliyor. Limasol Türk Kooperatif Bankası: CT09123029100000000200000872 Garanti Bankası: TR520006200049300006294366 Türk Bankası: CT49121019010000000005848733 Kooperatif Merkez Bankası: CT85120000100000000000127045 Creditwest Bank: CT20136094150000000100011069 Albank: CT69152090100000018802673351 Yakın Doğu Bank: CT23139050120123040000020727 Detaylı bilgi 0392 225 70 17 - 0548 830 04 59 numaralı telefonlardan veya SOS Çocukköyü Derneği sosyal medya hesaplarından alınabiliyor
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Zirve kapışmasında galip çıkmadı

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Aksa 1. Ligde üst sıralar adına haftayı yakından ilgilendiren karşılaşmada Miracle Karşıyaka ile Yeniboğaziçi arasındaki mücadeleden 2-2’lik skorla galip çıkmazken, iki takım haftayı birer puanla kapattı

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Zirve kapışmasında galip çıkmadı
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YER: Karşıyaka Şengül Törehan Stadı
HAKEMLER: Fehim Dayı, Engin Akkagün, Sertan Alkın
MİRACLE KARŞIYAKA: Seyit, Talat, Ahmet Saygı(DK 53 Arseven), Ahmet Can, Ali Özbahar(DK 74 Yiğitcan), Mustafa, Hamis, Muhammed Ali, Abdullah(DK 67 Esin), Cahit, İlyas.
YENİBOĞAZİÇİ: Remzi, Ali Özay, Mehmet Çağakan(DK 72 Hasan), Serhat(DK 72 Yıldıray), Zübeyir, Barış, Doğanalp(DK 73 Ahmet Kuşaf), Ahmet Arıtaş, Turgut(DK 90+5 Çağrı), Burçin, Burak.
GOLLER: DK 38 Abdullah, DK 75 Esin(Miracle Karşıyaka). DK 30 Ahmet Arıtaş, DK 57 Burçin(Yeniboğaziçi).

AKSA Birinci ligde haftanın önemli karşılaşmasında Miracle Karşıyaka ile Yeniboğaziçi 2-2 berabere kaldı.
23.DK: Çabuk gelişen konuk takım Yeniboğaziçi atağında ceza alanı dışından Zübeyir’in vuruşunda top üstten auta gitti.
30.DK: Yeniboğaziçi’nin kazandığı serbest vuruşta arka direkte topu iyi takip eden Ahmet Arıtaş yaptığı vuruşta takımını deplasmanda öne geçirdi.0-1
38.DK: Miracle Karşıyaka’nın kalabalık adamla gelişen etkili atağında ceza alanı dışından Abdullah’ın topun gelişine yaptığı enfes vuruşta skora denge geldi.1-1
57.DK: Etkili ve kalabalık adamla gelişen bir başka konuk takım Yeniboğaziçi atağında ceza alanı dışından Burçin’in sol ayağı ile yaptığı güzel vuruşta top filelere gitti.1-2
68.DK: Miracle Karşıyaka kontra atağında ceza alanı dışından Muhammed Ali’nin enfes vuruşunda top az farkla yandan auta gitti.
71.DK: Yeniboğaziçi kontra atağında Turgut’un ceza alanı içerisinde vuruşunda top kaleci Seyit’de kaldı.
74.DK: Miracle Karşıyaka savunmasının ve kaleci Seyit’in anlaşmazlığında topu kazanan Turgut’un vuruşunda top direğin dibinden auta gitti.
75.DK: Sol kanattan gelişen Miracle Karşıyaka atağında yapılan ortada ceza alanı içerisinde topu iyi takip eden Esin Sonay skora yeniden denge getirdi.2-2
89.DK: Miracle Karşıyaka takımının kazandığı köşe vuruşunda yapılan ortada top üst direkten oyun alanına geri döndü.
90+5.DK: Miracle Karşıyaka’nın kalabalık adamla gelişen atağında ceza alanı içerisinde müsait durumda İlyas’ın vuruşunda top üstten dışarı gitti.
Geriye kalan dakikalar sonucu değiştirmeyince çalan son düdükle birlikte karşılaşma 2-2 eşitlikle son buldu.
Bu sonucun ardından Miracle Karşıyaka puanını 47 yaparken, Yenboğaziçi puanını 41 yaptı.
 
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