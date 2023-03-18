Zirve kapışmasında galip çıkmadı

YER: Karşıyaka Şengül Törehan Stadı
HAKEMLER: Fehim Dayı, Engin Akkagün, Sertan Alkın
MİRACLE KARŞIYAKA: Seyit, Talat, Ahmet Saygı(DK 53 Arseven), Ahmet Can, Ali Özbahar(DK 74 Yiğitcan), Mustafa, Hamis, Muhammed Ali, Abdullah(DK 67 Esin), Cahit, İlyas.
YENİBOĞAZİÇİ: Remzi, Ali Özay, Mehmet Çağakan(DK 72 Hasan), Serhat(DK 72 Yıldıray), Zübeyir, Barış, Doğanalp(DK 73 Ahmet Kuşaf), Ahmet Arıtaş, Turgut(DK 90+5 Çağrı), Burçin, Burak.
GOLLER: DK 38 Abdullah, DK 75 Esin(Miracle Karşıyaka). DK 30 Ahmet Arıtaş, DK 57 Burçin(Yeniboğaziçi).
AKSA Birinci ligde haftanın önemli karşılaşmasında Miracle Karşıyaka ile Yeniboğaziçi 2-2 berabere kaldı.
23.DK: Çabuk gelişen konuk takım Yeniboğaziçi atağında ceza alanı dışından Zübeyir’in vuruşunda top üstten auta gitti.
30.DK: Yeniboğaziçi’nin kazandığı serbest vuruşta arka direkte topu iyi takip eden Ahmet Arıtaş yaptığı vuruşta takımını deplasmanda öne geçirdi.0-1
38.DK: Miracle Karşıyaka’nın kalabalık adamla gelişen etkili atağında ceza alanı dışından Abdullah’ın topun gelişine yaptığı enfes vuruşta skora denge geldi.1-1
57.DK: Etkili ve kalabalık adamla gelişen bir başka konuk takım Yeniboğaziçi atağında ceza alanı dışından Burçin’in sol ayağı ile yaptığı güzel vuruşta top filelere gitti.1-2
68.DK: Miracle Karşıyaka kontra atağında ceza alanı dışından Muhammed Ali’nin enfes vuruşunda top az farkla yandan auta gitti.
71.DK: Yeniboğaziçi kontra atağında Turgut’un ceza alanı içerisinde vuruşunda top kaleci Seyit’de kaldı.
74.DK: Miracle Karşıyaka savunmasının ve kaleci Seyit’in anlaşmazlığında topu kazanan Turgut’un vuruşunda top direğin dibinden auta gitti.
75.DK: Sol kanattan gelişen Miracle Karşıyaka atağında yapılan ortada ceza alanı içerisinde topu iyi takip eden Esin Sonay skora yeniden denge getirdi.2-2
89.DK: Miracle Karşıyaka takımının kazandığı köşe vuruşunda yapılan ortada top üst direkten oyun alanına geri döndü.
90+5.DK: Miracle Karşıyaka’nın kalabalık adamla gelişen atağında ceza alanı içerisinde müsait durumda İlyas’ın vuruşunda top üstten dışarı gitti.
Geriye kalan dakikalar sonucu değiştirmeyince çalan son düdükle birlikte karşılaşma 2-2 eşitlikle son buldu.
Bu sonucun ardından Miracle Karşıyaka puanını 47 yaparken, Yenboğaziçi puanını 41 yaptı.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.