Zihni Kırşehir’de mutlu mesut

Niyazi ERGÜLEN

Türkiye İkinci Lig Beyaz Grup ekiplerinden Kırşehir Belediyespor’da forma giyen temsilcimiz Zihni Temelci, Kırşehir’de mutlu olduğunu söyledi.

Kırşehir Belediyespor ile 2 yıllık sözleşme imzalayan Zihni Temelci, takıma geç katılmasına rağmen formayı almayı başarırken, son 2 haftada ilk 11’de sahaya çıkmaya başladı.

Sürekli oynamak ve sezonu takımı ile birlikte iyi bir yerde tamamlamak hedefinde olduğunu açıklayan Zihni Temelci, 30 Kasım’da Ziraat Türkiye Kupasında Bursaspor ile oynayacakları maçta turu geçmek istediklerini de sözlerine ekledi.

