Yunuslara üç Dum Dum kurşunu

Aksa Süper Ligde düşme potasından uzaklaşmak isteyen Pera L. Gençler Birliği, konuk ettiği zirve mücadelesi veren Yonpaş Dumlupınar karşısında sahadan 3 – 0 mağlup ayrıldı

Stat: İskele Cumhuriyet Stadı

Hakemler: Tufan Çerçioğlu, Cenk Aras Özfutu, Mehmet Ekşici

Pera L. Gençler Birliği: Hasan, Arda(Galip), Osman, İsmet, Mehmetali(Mehmet), Berk(Erhan), Bawa, Ahmet Kara(Abdülaziz), Eray (Bülent), Obochi.

Yonpaş Dumlupınar: Türkkan, Olcay, İsmail, Berke, Kadir(Ola), Cedric Kore, Mehmet Erol(Nazım), Osman(Berk Büyükkal), Mehmet Altın(Mesut), Mert(Berk Güçlücan), Adjessa

Goller: Dk. 9 Osman, Dk. 50 Adjessa, Dk. 76 Mehmet Altın (Y. Dumlupınar)



Aksa Süper Ligin 9. Haftasında konumları farklı olan iki takım olan Pera L.Gençler Birliği ile yonpaş Dumlupınar arasındaki mücadelenin galibi 3 -0’lık net skorla konuk Dumlupınar oldu.

Maça iyi başlayan ev sahibi Gençler Birliği oldu.

Dk.3 Gençlerbirliği atağında ceza sahasında topla buluşan Sertan'ın pasında Ahmet topa vurmakta gecikince defans araya girdi.

Dk. 8 Dumlupınar atağında topla buluşan Mehmet Altın'ın soldan hareketlenen Osman'ı görerek pasında Osman Gençlerbirliği ceza sahası içine girerek yerden vurduğu top köşeden ağlara gitti. 0-1

Dk. 45 Orta çizgide Dumlupınar'ın kazandığı taç atışını hızlı kullanan Mert defans arkasına hareketlenen Adjesa"yı topla buluşturdu. Adjesa topu biraz sürdükten sonra vuruşunu yaptı ancak top yan ağlarda kaldı.

İkinci devrede Gençler Birliği beraberlik için yüklenmek istese de Dumlupınar rakibine pozisyon vermedi.

Dk. 50 Dumlupınar'ın kazandığı korneri kullanan Osman'ın ortasında ceza alanı içinde oluşan karambolde topu önünde bulan Adjesa’nın penaltı noktası üzerinden tek vuruşunda topu köşeden ağlarla buluşturdu.0-2

Dk. 76 Dumlupınar atağında topla buluşan Adjesa müsait pozisyonda olan ceza yayı üzerindeki Mehmet Altın'ı buluşturdu. Önünü boşaltarak sert şutunda top köşeden ağlara gitti. 0-3

Geriye kalan dakikalarda başka gol olmayınca karşılaşma 3 - 0 Y. Dumlupınar üstünlüğüyle tamamlandı.

