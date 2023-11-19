Yunuslara üç Dum Dum kurşunu

Stat: İskele Cumhuriyet Stadı
Hakemler: Tufan Çerçioğlu, Cenk Aras Özfutu, Mehmet Ekşici
Pera L. Gençler Birliği: Hasan, Arda(Galip), Osman, İsmet, Mehmetali(Mehmet), Berk(Erhan), Bawa, Ahmet Kara(Abdülaziz), Eray (Bülent), Obochi.
Yonpaş Dumlupınar: Türkkan, Olcay, İsmail, Berke, Kadir(Ola), Cedric Kore, Mehmet Erol(Nazım), Osman(Berk Büyükkal), Mehmet Altın(Mesut), Mert(Berk Güçlücan), Adjessa
Goller: Dk. 9 Osman, Dk. 50 Adjessa, Dk. 76 Mehmet Altın (Y. Dumlupınar)
Aksa Süper Ligin 9. Haftasında konumları farklı olan iki takım olan Pera L.Gençler Birliği ile yonpaş Dumlupınar arasındaki mücadelenin galibi 3 -0’lık net skorla konuk Dumlupınar oldu.
Maça iyi başlayan ev sahibi Gençler Birliği oldu.
Dk.3 Gençlerbirliği atağında ceza sahasında topla buluşan Sertan'ın pasında Ahmet topa vurmakta gecikince defans araya girdi.
Dk. 8 Dumlupınar atağında topla buluşan Mehmet Altın'ın soldan hareketlenen Osman'ı görerek pasında Osman Gençlerbirliği ceza sahası içine girerek yerden vurduğu top köşeden ağlara gitti. 0-1
Dk. 45 Orta çizgide Dumlupınar'ın kazandığı taç atışını hızlı kullanan Mert defans arkasına hareketlenen Adjesa"yı topla buluşturdu. Adjesa topu biraz sürdükten sonra vuruşunu yaptı ancak top yan ağlarda kaldı.
İkinci devrede Gençler Birliği beraberlik için yüklenmek istese de Dumlupınar rakibine pozisyon vermedi.
Dk. 50 Dumlupınar'ın kazandığı korneri kullanan Osman'ın ortasında ceza alanı içinde oluşan karambolde topu önünde bulan Adjesa’nın penaltı noktası üzerinden tek vuruşunda topu köşeden ağlarla buluşturdu.0-2
Dk. 76 Dumlupınar atağında topla buluşan Adjesa müsait pozisyonda olan ceza yayı üzerindeki Mehmet Altın'ı buluşturdu. Önünü boşaltarak sert şutunda top köşeden ağlara gitti. 0-3
Geriye kalan dakikalarda başka gol olmayınca karşılaşma 3 - 0 Y. Dumlupınar üstünlüğüyle tamamlandı.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.