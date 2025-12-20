Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen KTFF Kadınlar Ligi’nde 2025-2026 Futbol Sezonu başvuruları tamamlandı. Yapılan başvurular sonucunda lig bu sezon 10 takımdan oluşacak. Ligde yeni sezon 10-11 Ocak 2026 tarihinde başlayacak. Lig öncesi ilk resmi müsabaka özelliği taşıyan Süper Kupa mücadelesi ise 7 Ocak 2026 tarihinde oynanacak. Süper Kupa’da son lig şampiyonu Doğan Türk Birliği ile son Kıbrıs Kupası şampiyonu China Bazaar Gençlik Gücü takımları karşı karşıya gelecek.

10 takım mücadele edecek

Yapılan başvurular sonucunda bu sezon KTFF Kadınlar Ligi’nde; 1461 İskele Trabzonspor, Balıkesir SK, China Bazaar Gençlik Gücü TSK, Çello Dikmen Gücü SK, Doğan Türk Birliği, Dumlupınar TSK, Gönyeli SK, Lapta Alsancak Çamlıbel Kültür Sanat ve Spor Derneği, Mağusa Spor Akademisi ve Maraş GSK takımları mücadele edecek. 10-11 Ocak 2025 tarihinde başlayacak olan lig serüveni 22 Mayıs 2026 tarihindeki final maçıyla son bulacak.

Transfer 22 Aralık’ta başlayacak, 5 Ocak 2026’da bitecek

Kadınlar Ligi’nde transfer ve tescil dönemi 22 Aralık 2025 – 5 Ocak 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilirken kulüpler normal sezon tamamlanana kadar sadece filiz / yeni lisans işlemi gerçekleştirebilecek.

Kupada dört takım ön eleme oynayacak

Öte yandan Kadınlar Ligi’nin yanı sıra Kadınlar Kıbrıs Kupası’nın da formatı belirlendi. Lige ara verilerek hafta sonları oynanacak olan Kadınlar Kıbrıs Kupası müsabakalarında geçtiğimiz sezon (2024-2025) lige katılmayan Dumlupınar TSK, Gönyeli SK, Lapta Alsancak Çamlıbel Kültür Sanat ve Spor Derneği ile Maraş 1. Tur müsabakası oynayacak. Tek maç eliminasyon sistemine göre oynanacak 1. Tur müsabakasında kazanan takımlar çeyrek finale yükselecek. 1461 İskele Trabzonspor, Balıkesir SK, China Bazaar Gençlik Gücü TSK, Çello Dikmen Gücü SK, Doğan Türk Birliği ve Mağusa Spor Akademisi takımları ise doğrudan kupada çeyrek finale yükselecek.

KADINLAR LİGİ, KIBRIS KUPASI VE SÜPER KUPA 2025-2026 SEZON PLANLAMASI

SÜPER KUPA: 7 OCAK 2026

1.HAFTA: 10-11 OCAK 2026

2.HAFTA: 17-18 OCAK 2026

KUPA 1.TUR: 28 OCAK 2026

3.HAFTA: 31 OCAK-1 ŞUBAT 2026

4.HAFTA: 7-8 ŞUBAT 2026

KUPA ÇEYREK FİNAL: 14-15 ŞUBAT 2026

5.HAFTA: 21-22 ŞUBAT 2026

6.HAFTA: 28 ŞUBAT-1 MART 2026

KUPA YARI FİNAL 1.MAÇ: 7-8 MART 2026

7.HAFTA: 14-15 MART 2026

8.HAFTA: 28-29 MART 2026

KUPA YARI FİNAL 2.MAÇ: 4-5 NİSAN 2026

9.HAFTA: 11-12 NİSAN 2026

KUPA FİNAL: 17 NİSAN 2026

ÇEYREK FİNAL 1.MAÇ: 25-26 NİSAN 2026

ÇEYREK FİNAL 2.MAÇ: 2-3 MAYIS 2026

YARI FİNAL 1.MAÇ: 9-10 MAYIS 2026

YARI FİNAL 2.MAÇ: 16-17 MAYIS 2026

FİNAL: 22 MAYIS 2026