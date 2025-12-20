AKSA Süper Lig
20 ARALIK CUMARTESİ
Doğan Türk Birliği – A. Yeşilova: 3 – 2
Mesarya – Yeniboğaziçi: 1 – 2
Dumlupınar – Küçük Kaymaklı: 0 – 1
China Bazaar Gençlik Gücü – Mağusa Türk Gücü: 1 – 0
21 ARALIK PAZAR (14.00)
Atatürk Stadı: Yenicami – Çetinkaya (Hakan Ünal)
Erdal Barut Stadı: Esentepe – Cihangir (Şakir Azizoğlu)
Osman E. Mehmet Stadı: Mormenekşe – Karşıyaka (Kerem Eran)
16 Ağustos Stadı: Lefke – Gönyeli (Osman Özpaşa)
AKSA Birinci Lig
20 ARALIK CUMARTESİ
Düzkaya – Göçmenköy: 2 – 1
Baf Ülkü Yurdu – Binatlı: 1 – 0
Kaplıca Karadeniz 61 – Lapta: 1 – 1
Hamitköy – Serveroğlu Geçitkale: 0 – 2
21 ARALIK PAZAR(14.00)
Cumhuriyet Stadı: DND L. Gençler Birliği – Aslanköy (Mustafa Torun)
Necip H. Kartal Stadı: Maraş – Değirmenlik (İbrahim Katmer)
Rauf Raif Denktaş Stadı: A. Kozanköy – Yalova (İsmail Ercan)
Mete Adanır Stadı: Türk Ocağı – M. H. Yılmazköy (Abdullah Genç)