AKSA Süper Lig

20 ARALIK CUMARTESİ

Doğan Türk Birliği – A. Yeşilova: 3 – 2

Mesarya – Yeniboğaziçi: 1 – 2

Dumlupınar – Küçük Kaymaklı: 0 – 1

China Bazaar Gençlik Gücü – Mağusa Türk Gücü: 1 – 0

21 ARALIK PAZAR (14.00)

Atatürk Stadı: Yenicami – Çetinkaya (Hakan Ünal)

Erdal Barut Stadı: Esentepe – Cihangir (Şakir Azizoğlu)

Osman E. Mehmet Stadı: Mormenekşe – Karşıyaka (Kerem Eran)

16 Ağustos Stadı: Lefke – Gönyeli (Osman Özpaşa)

AKSA Birinci Lig

20 ARALIK CUMARTESİ

Düzkaya – Göçmenköy: 2 – 1

Baf Ülkü Yurdu – Binatlı: 1 – 0

Kaplıca Karadeniz 61 – Lapta: 1 – 1

Hamitköy – Serveroğlu Geçitkale: 0 – 2

21 ARALIK PAZAR(14.00)

Cumhuriyet Stadı: DND L. Gençler Birliği – Aslanköy (Mustafa Torun)

Necip H. Kartal Stadı: Maraş – Değirmenlik (İbrahim Katmer)

Rauf Raif Denktaş Stadı: A. Kozanköy – Yalova (İsmail Ercan)

Mete Adanır Stadı: Türk Ocağı – M. H. Yılmazköy (Abdullah Genç)