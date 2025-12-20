Stat: Atatürk Stadı

Hakemler: Utku Hamamcıoğlu, Furkan Türk, Emirhan Yılmaz

C. B. Gençlik Gücü: Kemal Bağbal, Ünal, İsmail, Mustafa K. Atlar, Adil, Ahmet Sönmez, Jibril Ibrahim (Dk.67 Hasan),Amara Fofana (Dk.90+1 Mahmut), Issiaka Bamba, Mustafa(Dk.67 Mehmet Altın), Semih (Dk.84 Farouk)

MAĞUSA T. GÜCÜ: Ufuk, Nevzat, Emre, Bünyamin, Doğukan, Mehmet Gürlü (Dk.79 Atay), Zihni, Mehmet Erol, Mert, Orkhan Aghazada(Dk.89 Ali Recaioğlu), Hüseyin Deynekli

Gol: Dk.74 Amara Fofana (Gençlik Gücü)

AKSA Süper Lig’in 14’üncü haftasında China Bazaar Gençlik Gücü, Mağusa Türk Gücü’nü konuk etti.

Atatürk Stadı’nda yer alan karşılaşmayı 74’üncü dakikada Amara Fofana’nın golüyle 1-0 kazanan Gençlik Gücü, maç fazlası ile liderliğe yükseldi. Mücadelenin ön planda olduğu karşılaşmada aldığı galibiyetle Gençlik Gücü yenilgisizliğini devam ettirdi ve 34 puana yükseldi. Ligde 7 maçlık yenilmezlik serisi sona eren Mağusa Türk Gücü ise 22 puanda kaldı.

Müsabakanın tamamlanmasının ardından saha içinde olaylar yaşandı. Uzatma bölümünde sarı kart gören MTG oyuncusu Zihni Temelci, aynı bölümde kırmızı kart gören Gençlik Gücü antrenörü Çağrı Kıral’ın üzerine koşunca bir anda ortalık karıştı. Bir süre devam eden olaylar yatıştırıldı.

Ligde gelecek hafta China Bazaar Gençlik Gücü, Çetinkaya’ya konuk olacak. Mağusa Türk Gücü ise Doğan Türk Birliği’ni ağırlayacak.