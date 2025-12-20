Yenicami'nin yabancı futbolcusu Jimmy Mwanga, takımdan ayrıldı.

Sezon başında takıma katılan Güney Afrika asıllı İrlandalı Jimmy Mwanga'nın eşinin doğum yapacağı gerekçesiyle ailesinin yanına ülkesine döndüğü öğrenildi. Jimmy kalan iki maçta forma giymeyecek.

Daha önce Emmanuel Okorie’nin sakatlanarak sezonu kapatması ile birlikte siyah beyazlı ekipte tek yabancı Aboubacar Sangare kaldı.

Yenicami ligde bu hafta Çetinkaya ve devrenin son haftasında Küçük Kaymaklı karşısına tek yabancı ile çıkacak.

Jimmy'nin devre arasında takımda kalıp kalmayacağı ise belirsiz.