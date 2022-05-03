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Yonpaş Dumlupınar-Yenicami karşılaşmasının günü değişti

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Yonpaş Dumlupınar-Yenicami karşılaşmasının günü değişti
Aksa Süper Lig'in 30. haftasında pazar günü oynanacağı duyurulan Yonpaş Dumlupınar-Yenicami karşılaşmasının tarihi değişti.
Futbol Federasyonuyapılan açıklamada daha önce 8 Mayıs 2022 Pazar günü oynanacağı duyurulan Yonpaş Dumlupınar-Yenicami karşılaşmasının tarihi 6 Mayıs 2022 Cuma günü olarak değiştini duyurdu. Maçın saati ve oynanacağı statta herhangi bir değişiklik olmadığı bildirildi.
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