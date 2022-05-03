Yonpaş Dumlupınar-Yenicami karşılaşmasının günü değişti

Aksa Süper Lig'in 30. haftasında pazar günü oynanacağı duyurulan Yonpaş Dumlupınar-Yenicami karşılaşmasının tarihi değişti.

Futbol Federasyonuyapılan açıklamada daha önce 8 Mayıs 2022 Pazar günü oynanacağı duyurulan Yonpaş Dumlupınar-Yenicami karşılaşmasının tarihi 6 Mayıs 2022 Cuma günü olarak değiştini duyurdu. Maçın saati ve oynanacağı statta herhangi bir değişiklik olmadığı bildirildi.