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Yonpaş Dumlupınar Mehmet Evram’la devam

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Süper Lig ekibi Yonpaş Dumlupınar Türk Spor Kulübü’nün dün yapılan olagan genel kurulunda başkanlığa tek aday olan Mehmet Evram oybirliğiyle yeniden başkan seçildi

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Yonpaş Dumlupınar Mehmet Evram’la devam
Süper Lig’in Mağusa bölgesi takımlarından Yonpaş Dumlupınar Türk Spor Kulübü Olağan Genel Kurulu gerçekleştirildi.
Kulüp lokalinde dün gerçekleşen ve başkanlık seçiminin de yapıldığı olağan genel kurulda başkanlığa tek aday olan Mehmet Evram oybirliğiyle yeniden başkan seçildi.
Raif Şerifoğlu başkanlığındaki Divan'ın oluşmasının ardından açılış ve saygı duruşu ile başlayan genel kurulda 2021-2022 sezonu faaliyet ve mali raporları yönetim kurulu üyeleri Enver Faris ve Hasan Hasoğlan tarafından okundu ve onaya sunuldu.
Genel Kurul dilek ve temennilerin sunulması ile sona erdi.
 
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