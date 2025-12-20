KTFF Yönetim Kurulu tarafından DS-7/2025-2026 sayılı karar ile Disiplin Kurulu’na sevk edilen hususlar Kurul tarafından görüşülüp aşağıdaki şekilde karar verildi:

13.12.2025 tarihinde Karşıyaka Şampiyon Melekler Stadı’nda oynanan Karşıyaka SK – Doğan Türk Birliği karşılaşmada Karşıyaka SK Kulüp Başkanı Umut Düzdaban hakemlere yönelik söylemleri sebebiyle KTFF Disiplin Talimatının 41. Maddesi uyarınca Disiplin Kuruluna sevk edilmiştir.

Karşıyaka SK Kulüp Başkanı Umut Düzdaban tarafından Kurulumuza yazılı savunma verilerek, hakem hataları nedeniyle haklı bir tepki gösterdiği ve ceza tayinine yer olmadığına dair bir karar verilmesi talep edilmiştir.

Meseleye ilişkin hakem raporu tarafımızdan incelenmiştir. Meseleye ilişkin hakem raporunda Karşıyaka SK Kulüp Başkanı Umut Düzdaban’ın 2 adet su pet şişesini hakeme fırlattığı ve ilgili hakeme karşı argo söylemlerde bulunduğu belirtilmiştir.

Huzurumuzda bulunan hakem raporu incelendiğinde Karşıyaka SK Kulüp Başkanı Umut Düzdaban’ın Disiplin Talimatının 41. Maddesi’nin 1. Fıkrası’nı ihlal ettiğine bulgu yaparız. Karşıyaka SK Kulüp Başkanı Umut Düzdaban’a Disiplin Talimatı’nın 41. Maddesi’nin 1. Fıkrası’nın (b) bendi uyarınca 60 gün hak mahrumiyeti cezası verilmesine oy birliği ile karar verilir.