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Yonpaş Dumlupınar, basınla hedeflerini paylaştı

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Yonpaş Dumlupınar Kulübü Başkanı Mehmet Evram ile yöneticiler ve teknik direktör Evren Bahtıkara, spor basınıyla bir araya gelerek, yeni sezondaki hedeflerini paylaştılar

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Yonpaş Dumlupınar, basınla hedeflerini paylaştı
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Süper Ligin Mağusa ekibi Yonpaş Dumlupınar Kulübü Başkanı Mehmet Evram ile yöneticiler ve teknik heyet basın mensuplarıyla bir araya gelerek hedefleriyle ilgili açıklamalarda bulundu.
Başkan Mehmet Evram genç, koşan, dinamik bir kadrolarının bulunduğunu, Akademilerinden gelen birçok ismin kadrolarının iskeletini oluşturduğunu belirterek transfer piyasasındaki anomalilerden dolayı kaynağı olan kulüplerin dahi takviye yapamadığını söyledi.
Ligde iyi bir yerde bulunarak Kıbrıs Kupası'nı hedefleyeceklerini vurgulayan Evram, teknik direktör Evren Bahtıkara ile daha önce çalıştıklarını ve kulübün yapısını bilen teknik heyetlerine güvendiklerini söyledi.
Doğu Akdeniz Üniversitesi'ne sporcularına burs ve tetkikler konusunda katkılarından dolayı teşekkür eden Mehmet Evram tesisleri Yonpaş Arena'nın yanındaki arazinin verilmesi noktasında uzun zamandır müracaatlarının bekletildiğini, olumlu sonuç alınması halinde Yonpaş Şirketi'nin tesis yapımına hazır olduğunu vurguladı.
Teknik direktör Evren Bahtıkara da yoğun bir çalışma dönemi içinde olduklarını, 24 kişilik kadrolarının yüksek tempoda antrenmanlar yaptığını, biri golcü biri orta alanda görev yapacak iki yabancı futbolcunun iki hafta içinde netleşeceğini söyledi.
Zor bir lig yarışı beklediğini belirten Bahtıkara, genç ve gelişime açık kaliteli isimlere sahip olduklarına işaret ederek istikrarlı bir takım olmayı planladıklarını, sorumluluklarının bilincinde olduklarını açıkladı.
 
 
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