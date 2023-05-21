Yılmazköy zoru başardı

Aksa 1. Lig play-out son haftasında final niteliği taşıyan M.Hacıali Yılmazköy – Dörtyol mücadelesinde mutlak galibiyete ihtiyaçı olan Yılmazköy, geriye düştüğü karşılaşmayı 2 -1 kazanarak ligde kalmayı başarırken, Dörtyol BTM 1. Lige düştü

Stad: Cihangir Stadı

Hakemler: Fehim Dayı, Mehmet Ekşici, Cenk Aras Özfutu

M.Hacıali Yılmazköy: Hüseyin, Ayhan, Arif(Erhan), Mehmet İnce, Ersal, Özner(Ceren), Muhammet, Chris, Enes(Mehmet Dülkadir), Berkay, Önder.

Dörtyol: Ahmet, Ömer Kotbaş, Mustafa, Sergen, Berat, Ömer Güner, Selkan, Mert(Bilal) , Kerem(Murat), Batuhan, Süleyman(Oktay).

Goller: Dk. 77 Mehmet Dülkadir ve Dk90+2 Önder(Yılmazköy), Dk. 47 Süleyman (Pen)(Dörtyol)



Aksa 1. Ligden BTM 1. Lige düşecek 3. Takımı belirleyen play-off final maçında karşı karşıya gelen M.Hacıali Yılmazköy ile Dörtyol arasındaki mücadelede son gülen M.Hacıali Yılmazköy oldu.

Dörtyol’un beraberliğe dahi ligde kalmayı garantilemesine ve maçta 1 -0 öne geçmesine karşın M.Hacıali Yılmazköy uzatma dakikalarında bulduğu golle sahadan 2 -1 galip ayrılarak 1. Ligde kalmayı başardı.

Dk.4 Yılmazköy atağında Ayhan'ın ortasında arka direkte iyi yükselen Chris'in kafa vuruşunda top yan direğin dibinden auta gitti.

Dk. 40 Yılmazköy'ün sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta ceza sahasında kaleci Ahmet'i geçen topu defans çizgiden uzaklaştırdı.

Dk. 47 Sağ kanattan gelişen Dörtyol atağında topla buluşan Mert, hızla Yılmazköy ceza sahasına girerek ortasını yaptı ancak Yılmazköy defansından Ayhan'ın eline çarpması sonucu hakem penaltıyı verdi. Penaltıyı kullanan Süleyman'ın şutunda top ağlarla buluştu ve skor 0-1 oldu.

Dk. 55 Hızlı gelişen Dörtyol atağında topla buluşan Süleyman'ın pasıyladefans arkasında topla buluşan Selkan çaprazdan şutunda top az farkla yandan auta gitti.

Dk. 60 Yılmazköy'ün kullandığı köşe atışında arka direkte vuruşunda top yandan auta gitti.

Dk. 62 Hızlı gelişen Yılmazköy atağında Chris'in ortasında defansın arkasında topla buluşan Ceren'in vuruşunda top kaleci Ahmet'in müdahalesiyle üst direğe vurarak oyuna döndü.

Dk. 65Hızlı gelişen Dörtyol atağında topla buluşan Selkan'ın pasıyla topla buluşan Süleyman çaprazda kaleciyle karşı karşıya kaldığı anda vuruşunu yaptı ancak top yandan auta gitti.

Dk. 70 Dörtyol'un kazandığı korner atışında Selkan'ın ortasında iyi yükselen Batuhan'ın kafa vuruşunda kaleci topu çizgiden çıkardı.

Dk.77 Yılmazköy atağında Ceren'in ortasında arka direkte iyi yükselen Mehmet Dülkadir'in kafa vuruşunda top ağlara gitti. 1-1

Dk. 90+2 Yılmazköy atağında ssğ kanatta topla buluşan Ceren'in ortasında mükemmel bir voleyle Önder topu köşeden ağlara gönderdi. 2 -1

Geriye kalan dakikalarda başka gol olmayınca karşılaşma 2 -1 M.Hacıali Yılmazköy üstünlüğünde tamamlandı ve küme düşen Dörtyol takımı oldu.

