Yılmazköy zirveye göz kırptı

Yılmazköy— Denizli maçını 1-0 kazanan Yılmazköy, 14 puana yükselerek lider Tatlısu ile arasındaki puan farkını 3'e indirdi

Necati KULAHLILAR

İktisatbank BTM 1. Lig 7. haftasında Beyaz Grupta karşılaşmalar soğuk ve ya'gmurlu bir havada oynandı. Mustafa Üçöz Stadında oynanan Yılmazköy— Denizli maçını kazanan Yılmazköy, 14 puana yükselerek lider Tatlısu ile arasındaki puan farkını 3'e indirdi.

Hüseyin Ozaşık'ın yönettiği maçın ilk devresinden gol sesi çıkmadı. O — O İkinci devre de çekişmeli geçerken, Yılmazköy 75'te genç yıldızı Metin Serdar'ın golüyle maçta 1— O öne geçti. Sadece 1 sarı kartın çıktığı karşılaşmanın sonuna kadar 1— 0'lık skoru koruyan Yılmazköy, maçı kazandı.

