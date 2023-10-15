Yılmazköy, Mormenekşe’yi morarttı

Stadyum: Yılmazköy Mustafa Üçöz Stadı
Hakemler: Kerem Eran, Yusuf Bakar, Hülya Güney
Yılmazköy: Hüseyin Pilatin, Salih Say, Tarkan, Özner, Yunus, Mehmet İnce, Mehmet Söker, Barış, Sinan,Ersal, Diamoneke
Mormenekşe: Ozan, Ertan, Atakan, Sami, Mustafa Menekşeli, Tugay, Aykut, Justice, Ahmet Can, Fetin, Erhan
Goller: 41 ve 62.Dk Sinan Uzun, 65.Dk Yunus (Yılmazköy), Dk 80 Ertan (MM)
Birinci Ligin 4. Haftasında Yılmazköy, Mormenekşe’yi Yılmazköy Mustafa Üçöz Stadı’nda konuk etti.
Zaman zaman yağmur altında oynanan maçın ilk devresinde daha etkili oynayan Yılmazköy, Mormenekşe karşısında 41’de Sinan Uzun’un golüyle 1 – 0 öne geçti.
Ikinci devreye de etkili başlayan Yılmazköy, Mormenekşe karşısında pozisyonları kaçırsa da Sinan Uzun ile skoru 2 – 0 yapmayı başardı. 65.’te Yunus Emre takımını iyice rahatlattı. 3 – 0 Maçın skorunu beliryen gol ise Ertan’dan geldi. 3 – 1
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