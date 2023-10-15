Yılmazköy, Mormenekşe’yi morarttı

Yılmazköy, Mormenekşe karşısında daha etkili oynayarak üst üste 2. galibiyetini alıp, namağlup yoluna devam etti. Etkisiz oynadığı maçı kaybeden Mormenekşe, ilk yenilgisini aldı

Stadyum: Yılmazköy Mustafa Üçöz Stadı

Hakemler: Kerem Eran, Yusuf Bakar, Hülya Güney

Yılmazköy: Hüseyin Pilatin, Salih Say, Tarkan, Özner, Yunus, Mehmet İnce, Mehmet Söker, Barış, Sinan,Ersal, Diamoneke

Mormenekşe: Ozan, Ertan, Atakan, Sami, Mustafa Menekşeli, Tugay, Aykut, Justice, Ahmet Can, Fetin, Erhan

Goller: 41 ve 62.Dk Sinan Uzun, 65.Dk Yunus (Yılmazköy), Dk 80 Ertan (MM)



Birinci Ligin 4. Haftasında Yılmazköy, Mormenekşe’yi Yılmazköy Mustafa Üçöz Stadı’nda konuk etti.

Zaman zaman yağmur altında oynanan maçın ilk devresinde daha etkili oynayan Yılmazköy, Mormenekşe karşısında 41’de Sinan Uzun’un golüyle 1 – 0 öne geçti.

Ikinci devreye de etkili başlayan Yılmazköy, Mormenekşe karşısında pozisyonları kaçırsa da Sinan Uzun ile skoru 2 – 0 yapmayı başardı. 65.’te Yunus Emre takımını iyice rahatlattı. 3 – 0 Maçın skorunu beliryen gol ise Ertan’dan geldi. 3 – 1

