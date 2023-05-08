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Yılmazköy, hayata döndü

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Yılmazköy, hayata döndü
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YER: Mustafa Üçöz Stadı

HAKEMLER: Mehmet Sezener, Ahmet Genç, Emir Turalı

MUSTAFA HACIALİ YILMAZKÖY: Yağış, Özner, Umut, Muhammed Mustafa Çil(DK 78 Ceren), Mehmet İnce, Arif, Enes İbrahim, Ersal, Berkay(DK77 Erhan), Chrıslın, Önder(DK 90+2 Mehmet).

YALOVA: Kıvanç, Cevdet, Civan, Hasip, İbrahim Hatay( DK 71 Metin Serdar), İltaç, Sergülen, Yasin(DK 46 Hakan Demir), Zafer Emre(DK 81 Hamdi), Zekai, Muammer(DK81 Tayip).

GOL:DK 24 Berkay(Mustafa Hacıali Yılmazköy).

Niyazi Ergülen
AKSA Birinci ligin erteleme karşılaşmasında Mustafa Hacıali Yılmazköy konuk ettiği Yalova’yı tek golle mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu.

11.DK: Yalova takımının kazandığı serbest vuruşta sağ kanattan yapılan ortada Cevdet’in kafa vuruşunu kaleci Yağış son anda kornere çeldi.

15.DK: Sağ kanattan gelişen Mustafa Hacıali Yılmazköy atağında ceza alanına girer girmez Enes’in vuruşu kaleci Kıvanç’ta kaldı.

24.DK: Çabuk gelişen ev sahibi takım Mustafa Hacıali Yılmazköy atağında Berkay takımını öne geçirdi.1-0

38.DK: Yalova takımının kazandığı serbest vuruşta yapılan ortada Zafer Emre’nin kafa vuruşunu kaleci son anda kornere çeldi.

60.DK: Yalova’nın kazandığı serbest atışta İltaç’ın vuruşunu Yağış son anda kornere çeldi.

Geriye kalan dakikalar sonucu değiştirmeyince çalan son düdükle birlikte karşılaşma 1-0 ev sahibi takımın üstünlüğü ile tamamlandı.

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