Yıldıray: Sahadan puanlarla ayrılmayı hedefliyoruz

Yıldıray Fenercioğlu, “ChinaBazaar Gençlik Gücü karşısında elimizden gelen mücadeleyi verip, sahadan puan veya puanlarla ayrılmayı hedefliyoruz. İlk devreyi lider bitirmeyi istiyoruz.” açıklamasını yaptı

Burak KARABACAK

AKSA Birinci Lig lideri Larnaka Gençler Birliği’nin yıldızı Yıldıray Nihat Fenercioğlu, Cumartesi günü deplasmanda oynayacakları ChinaBazaar Gençlik Gücü maçı öncesinde açıklamalarda bulundu.

Yıldıray Nihat Fenercioğlu’nun açıklamaları şöyle:

“Sezon başından beridir lige çok iyi hazırlandık. Çok iyi bir takım olduk.Takımdaki arkadaşlığımız da çok iyidir.

Her maça elimizden gelen bütün mücadeleyi – savaşı vermek için çıkarız. Takım olarak bir birimiz için oynarız.Arkadaşlarımızdan biri hata yaptığı zaman, diğeri onun hatasını kapatmaya çalışır. Bunun için de başarı kaçınılmaz olur.

ChinaBazaar Gençlik Gücü karşısında ilk devrenin son maçına çıkıyoruz. Bu maça çok iyi hazırlandık. Elimizden gelen mücadeleyi verip, sahadan puan veya puanlarla ayrılmak istiyoruz. Deplasmanda kazanarak ilk devreyi lider bitirmeyi istiyoruz.”

