K.Kaymaklı teknik direktörü Perçinci, Yenicami’nin artı yönlerini bildiklerini ancak eksi yönlerini de bildiklerini ifade ederek “Yenicami’nin eksiklerini değerlendirerek galip gelmek istiyoruz” dedi

Necati KÜLAHLILAR

Lefkoşa’nın yeşil –siyahlı ekibi K.Kaymaklı teknik direktörü Emre Perçin bu hafta Yenicami’yle oynayacakları Lefkoşa derbisi ile ilgili düşüncelerini ve takımının son durumunu gazetemize paylaştı.

Emre Perçinci, bu haftaki maçın her maç gibi üç puanlık bir maç olduğunu belirterek “Ama tabii Lefkoşa derbisi olması bu maçın önemini biraz daha artırıyor. Kimse bu maçı kaybetmek istemez” dedi.

Bu hafta 4 antrenman yaptıklarını ve en iyi şekilde hazırlandıklarını ifade eden Perçinci, “Açıkçası takımımın fiziksel durumundan da moralinden de son derece memnunum. Derbi mücadelesinde istediklerimizi sahaya yansıtabilirsek bizim için çok güzel bir sonucun çıkabileceği bir maç olacağını düşünüyorum” diyen konuştu.

Karşılarında son derece oturmuş bir Yenicami takımı olduğun u ve bunun için gerek hoca değişikliği gerekse başkan değişikliğinin onları etkilemediğini ve son derece olumlu oynadıklarını vurgulayan Perçinci, “Yenicami’nin bu artı yönlerini biliyoruz. Ancak eksi yönlerini de çok iyi biliyoruz ve bunların üzerine gidip 3 puan almak istiyoruz. Takımda olumlu ve güzel havayla bu derbi maçını kazanmak istiyoruz”

Takımda Emre Nazik’in haftalardır devam eden sakatlığının sürdüğünü geçtiğimiz hafta oynanan maçta ağır bir darbe alan Ahmet Hatay’ın da bu hafta antrenman yapamadığını söyleyen Perçinci, bunlar dışında eksiklerini olmadığını sözlerine ekledi.



