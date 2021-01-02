Yenicami, Pazartesi başlayacak

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonunun pandemi şartları nedeniyle 2020 – 2021 sezonunu kulüplerin onayı ile iptal etmesine rağmen genç futbolcularının gelişimi için antrenmanlarını sürdüren Yenicami, yılbaşı haftası nedeniyle Hamitköy dostluk maçı sonrasında antrenmanlarına ara vermişti.

Yenicami antrenmanlarına, Özgü Bayraktar, İsmail Soydan ve Hakan Dervişoğlu eşliğinde Pazartesi günü Yusuf Kaptan Sahasında yeniden başlayacak.

Siyah beyazlılar Yonpaş Dumlupınar ile oynadığı ilk dostluk maçını 5-2, Hamitköy ile oynadığı dostluk maçını 3 – 2 kaybetmişti.

