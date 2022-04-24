Yenicami, kupanın acısını Hamitköy’den çıkardı

Yenicami, Hamitköy karşısında 8 – 3’lük galibiyetle dönerek üst üste aldığı 2 mağlubiyeti unutturdu. Hamitköy ise 5 – 0’dan 5 – 3’e getirdiği maçı farklı kaybetti

Stadyum: Lefkoşa Atatürk Stadı

Hakemler: Ali Özler, Yusuf Atlar, Hakan Gök

Yenicami: Ercan, Fırat (84.Dk Ali Bayır), Yakup (84.Dk Saadettin), Hascan, Hasan Ulukök (19.Dk Berkem), Emirhan, Mehmet Çavuş, Keita, Kaan (69.Dk Asrın), Yasin, Selim (69.Dk Ali Üçtaş)

Hamitköy: Tolga, Toykan, Galip (46.Dk Kemal), İbrahim Kaba, Danny, Ömer, İbrahim Öksüzoğluları (46.Dk Serhat), Mert, Salih, Cemre (84.Dk Cenkay), İbrahim Güler

Goller:3.Dk Hasan Ulukök, 5, 75 ve 90+2.Dk Keita,18 ve 46.Dk Selim, 31.Dk Hascan, 83.Dk Asrın (Yenicami)-54.Dk (P) ve 71.Dk Toykan, 57.Dk Danny (Hamitköy)



Aksa Süper Lig’de Yenicami, Hamitköy’ü 8 – 3 mağlup ederek, 6. sıraya tırmanırken, Hamitköy 32 puanda kaldı.

3.Dk: Yenicami atağında Selim soldan topu ceza alanına ortaladı ve Hasan Ulukök’ün vuruşunda top filelere gitti. Yenicami 1-0 Hamitköy

5.Dk: Yenicami atağında ceza alanına yapılan ortada Keita kafa vuruşunu yaparak topu filelere gönderdi. Yenicami 2-0 Hamitköy

10.Dk: Yenicami kalecisi Ercan’a pres yapan ve topu kazanan Mert, şut açısını kaybettiği pozisyonda vuruşunu yaptı ancak savunma topu kornere attı.

18.Dk: Yenicami atağında sağ çaprazdan ceza alanına giren Selim’in vuruşunda top filelere gitti. Yenicami 3-0 Hamitköy

31.Dk: Yenicami atağında sağdan yerden yaya doğru çıkarılan topa Hascan vurarak topu filelere gönderdi. Yenicami 4-0 Hamitköy

46.Dk: Yenicami atağında Fırat’ın pasıyla savunma arkasına sarkan Selim vuruşunda topu filelere gönderdi. Yenicami 5-0 Hamitköy

54.Dk: Hamitköy atağında Kemal ceza alanı içerisinde müdahalesiyle yerde kaldı ve hakem Ali Özer penaltı noktasını gösterdi. Atışı kullanan Toykan’ın vuruşunda top filelere gitti. Yenicami 5-1 Hamitköy

57.Dk: Hamitköy’de kazanılan frikiği kullanan Toykan’ın vuruşunda barajdan seken topu önünde bulan Danny vuruşunda topu filelere gönderdi. Yenicami 5-2 Hamitköy

71.Dk: Hamitköy atağında Toykan ceza alanı dışından sert ve etkili vurarak topu filelere gönderdi. Yenicami 5-3 Hamitköy

75.Dk: Yenicami atağında ceza alanı içerisinde topla buluşan Keita’nın vuruşunda top filelere gitti. Yenicami 6-3 Hamitköy

83.Dk: Yenicami atağında Emirhan sağdan topu ceza alanına ortaladı. Arka direkte Asrın’ın kafa vuruşunda top üst direğin altına çarpıp filelere gitti. Yenicami 7-3 Hamitköy

90+2.Dk: Yenicami atağında Keita ceza alanı içerisinde Danny’nin müdahalesiyle yerde kaldı ve hakem Ali Özer penaltı noktasını gösterdi. Atışı kullanan Keita vuruşunda topu filelere gönderdi. Yenicami 8-3 Hamitköy



