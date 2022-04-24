Yenicami, kupanın acısını Hamitköy’den çıkardı

Stadyum: Lefkoşa Atatürk Stadı
Hakemler: Ali Özler, Yusuf Atlar, Hakan Gök
Yenicami: Ercan, Fırat (84.Dk Ali Bayır), Yakup (84.Dk Saadettin), Hascan, Hasan Ulukök (19.Dk Berkem), Emirhan, Mehmet Çavuş, Keita, Kaan (69.Dk Asrın), Yasin, Selim (69.Dk Ali Üçtaş)
Hamitköy: Tolga, Toykan, Galip (46.Dk Kemal), İbrahim Kaba, Danny, Ömer, İbrahim Öksüzoğluları (46.Dk Serhat), Mert, Salih, Cemre (84.Dk Cenkay), İbrahim Güler
Goller:3.Dk Hasan Ulukök, 5, 75 ve 90+2.Dk Keita,18 ve 46.Dk Selim, 31.Dk Hascan, 83.Dk Asrın (Yenicami)-54.Dk (P) ve 71.Dk Toykan, 57.Dk Danny (Hamitköy)
Aksa Süper Lig’de Yenicami, Hamitköy’ü 8 – 3 mağlup ederek, 6. sıraya tırmanırken, Hamitköy 32 puanda kaldı.
3.Dk: Yenicami atağında Selim soldan topu ceza alanına ortaladı ve Hasan Ulukök’ün vuruşunda top filelere gitti. Yenicami 1-0 Hamitköy
5.Dk: Yenicami atağında ceza alanına yapılan ortada Keita kafa vuruşunu yaparak topu filelere gönderdi. Yenicami 2-0 Hamitköy
10.Dk: Yenicami kalecisi Ercan’a pres yapan ve topu kazanan Mert, şut açısını kaybettiği pozisyonda vuruşunu yaptı ancak savunma topu kornere attı.
18.Dk: Yenicami atağında sağ çaprazdan ceza alanına giren Selim’in vuruşunda top filelere gitti. Yenicami 3-0 Hamitköy
31.Dk: Yenicami atağında sağdan yerden yaya doğru çıkarılan topa Hascan vurarak topu filelere gönderdi. Yenicami 4-0 Hamitköy
46.Dk: Yenicami atağında Fırat’ın pasıyla savunma arkasına sarkan Selim vuruşunda topu filelere gönderdi. Yenicami 5-0 Hamitköy
54.Dk: Hamitköy atağında Kemal ceza alanı içerisinde müdahalesiyle yerde kaldı ve hakem Ali Özer penaltı noktasını gösterdi. Atışı kullanan Toykan’ın vuruşunda top filelere gitti. Yenicami 5-1 Hamitköy
57.Dk: Hamitköy’de kazanılan frikiği kullanan Toykan’ın vuruşunda barajdan seken topu önünde bulan Danny vuruşunda topu filelere gönderdi. Yenicami 5-2 Hamitköy
71.Dk: Hamitköy atağında Toykan ceza alanı dışından sert ve etkili vurarak topu filelere gönderdi. Yenicami 5-3 Hamitköy
75.Dk: Yenicami atağında ceza alanı içerisinde topla buluşan Keita’nın vuruşunda top filelere gitti. Yenicami 6-3 Hamitköy
83.Dk: Yenicami atağında Emirhan sağdan topu ceza alanına ortaladı. Arka direkte Asrın’ın kafa vuruşunda top üst direğin altına çarpıp filelere gitti. Yenicami 7-3 Hamitköy
90+2.Dk: Yenicami atağında Keita ceza alanı içerisinde Danny’nin müdahalesiyle yerde kaldı ve hakem Ali Özer penaltı noktasını gösterdi. Atışı kullanan Keita vuruşunda topu filelere gönderdi. Yenicami 8-3 Hamitköy
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.