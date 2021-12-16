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Yenicami, Hascan ile de anlaştı

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Yenicami, Hascan ile de anlaştı
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Yenicami kulübü iç transferde oyuncularıyla anlaşmaya devam ediyor.
Hascan ile anlaşan Yenicami kulübünden şu açıklama yapıldı:
"Yenicami AK Başkanı Ali Özmen Safa ile deneyimli oyuncularımızdan Hascan gerçekleştirilen karşılıklı görüşme ile sözleşme uzatma kararı almıştır. Deneyimli oyuncumuz Hascan önümüzde ki 4 sezon daha Yenicami forması ile başarılara imza atmaya devam edecektir. Bu görüşme de emeği geçen başta Başkan Ali Özmen Safa ve tüm teknik ekibimize teşekkürler. Bu hafta içerisinde Başkanımız Ali Özmen Safa basına vermiş olduğu beyanatla satılık oyuncumuz olmadığını ve Yenicami camiasının maddi çıkarlar için hiçbir oyuncusunu satmayacağını dile getirmişti. Tüm kulüplere siz değerli basın mensupları aracılığı ile bu duyurumuzu tekrardan yinelemek isteriz."
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