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Yeniboğaziçi’nden bir takviye daha

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Yeniboğaziçi’nden bir takviye daha
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Süper Ligin yeni ekiplerinden Yeniboğaziçi kadrosuna takviyelere devam ediyor.
Son olarak kadrosuna ikinci yabancı olarak OdafeEmmanuel’i katan Yeniboğaziçi takımı, dün ise Göçmenköy orta sahasında görev yapan Mevlüt Önal ile anlaşarak Göçmenköy’den kiralık olarak transfer etti.
 
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