Yeniboğaziçi’nden bir takviye daha

Süper Ligin yeni ekiplerinden Yeniboğaziçi kadrosuna takviyelere devam ediyor.

Son olarak kadrosuna ikinci yabancı olarak OdafeEmmanuel’i katan Yeniboğaziçi takımı, dün ise Göçmenköy orta sahasında görev yapan Mevlüt Önal ile anlaşarak Göçmenköy’den kiralık olarak transfer etti.

