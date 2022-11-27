Yeniboğaziçi Ramadan’la, Baf Ülkü Yurdu’nun apoletlerini söktü

Hakemler: Emre Öztaşlı, İsmail Egeli, Yusufcan Dönder
Yeniboğaziçi: Remzi, Ali Özay, Çağrı, Barış, Ahmet Arıtaş, Mehmet Çağakan(Hasan) Hüseyin(Zübeyir), Serhat, Ramadan(Burçin), Ahmet Kuşaf(Doğan) Turgut(Ahmet Yalçın).
Baf Ülkü Yurdu: Erdoğan, Hasan Sedatgil, Mehmet Gürpınar, Ali, Mehmet Doğan(Mustafa Yorulmaz), Üner(Ahmet), Metin Melda, Mehmet Çiçen, Mustafa Gardiyanoğlu, Osman(Tayip), Mustafa Çağlar
Goller: Dk. 36 ve 68 Ramadan(Yeniboğaziçi), Dk. 39 Ali (Baf Ülkü Yurdu)
İbrahim DALOĞLU
Aksa 1. Ligin 10. Hafta karşılaşmasında haftaya lider ve namağlup giren Baf Ülkü Yurdu, konuk olduğu Yeniboğaziçi karşısında sahadan 2-1 mağlup ayrılarak hem yenilmezliğini hem de liderliğini kaybetti.
Her iki devresinde de ev sahibi Yeniboğaziçi’nin kontrollü oynaması nedeniyle maçta tempoyu elinde tutarken, karşılaşmada atılan üç gol de birbirinden güzeldi.
Dk. 36 Yeniboğaziçi atağında Serhat’ın pasıyla Baf Ülkü Yurdu ceza sahası içinde topla buluşan Ramadan çok güzel bir vuruşla topu ters köşeden ağlarla buluşturdu. 1-0
Dk. 39 Baf Ülkü Yurdu golün şokunu üzerinden erken atarak organize geliştirdiği atakta Yeni Boğaziçi ceza alanı üzerinde topla buluşan Ali Kemal çok güzel bir vuruşla topu 90 denilen köşeden ağlarla buluşturdu ve skoru 1 – 1 yaptı.
İlk yarı 1-1 eşitlikle tamamlandı.
Dk. 65 Y.Boğaziçi'nin kazandığı serbest vuruşta topun başına geçen Mehmet Çağakan'un ortasında iyi yükselen Ahmet Arıtaş'ın kafa vuruşunda kaleci topu iki hamlede kontrol etti.
Dk. 68 Hızlı gelişen Yeniboğaziçi atağında soldan topla Baf Ülkü Yurdu ceza sahasına giren Doğan'ın geriye kestiği topla buluşan Ramadan önünü boşaltarak şutunda top sağ köşeden ağlarla buluştu. 2 – 1
Dk.89 Baf Ülkü Yurdu atağında sol kanatta topla buluşan Hasan'un pasıyla Y.Boğaziçi ceza alanı içinde topla buluşan Mustafa vuruşunda top üst direği sıyırarak auta gitti.
AKSA 1.Lig Puan Tablosu
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.
|Miracle Karşıyaka ASK
|10
|7
|1
|2
|37
|10
|27
|22
|2.
|Baf Ülkü Yurdu
|10
|6
|3
|1
|18
|8
|10
|21
|3.
|Yalova SK
|10
|6
|3
|1
|14
|8
|6
|21
|4.
|Pera L. Gençler Birliği SK
|10
|5
|4
|1
|20
|10
|10
|19
|5.
|Yeniboğaziçi DSK
|10
|5
|3
|2
|19
|15
|4
|18
|6.
|Düzkaya KOSK
|10
|5
|2
|3
|17
|10
|7
|17
|7.
|Binatlı YSK
|10
|4
|4
|2
|17
|11
|6
|16
|8.
|Esentepe KKSK
|10
|4
|3
|3
|18
|13
|5
|15
|9.
|M. Hacıali Yılmazköy SK
|10
|4
|3
|3
|20
|19
|1
|15
|10.
|Lapta TBSK
|10
|4
|1
|5
|15
|14
|1
|13
|11.
|Mormenekşe GBSK
|10
|2
|5
|3
|16
|18
|-2
|11
|12.
|Ünimar Maraş GSK
|10
|3
|2
|5
|16
|21
|-5
|11
|13.
|Girne Halk Evi
|10
|3
|0
|7
|10
|14
|-4
|9
|14.
|Dörtyol SK
|10
|2
|0
|8
|5
|25
|-20
|6
|15.
|İncirli SK
|10
|1
|2
|7
|9
|23
|-14
|5
|16.
|Yenierenköy TSK
|10
|0
|2
|8
|10
|42
|-32
|2