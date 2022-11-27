Yeniboğaziçi Ramadan’la, Baf Ülkü Yurdu’nun apoletlerini söktü

Aksa 1. Ligin namağlup lideri Baf Ülkü Yurdu konuk olduğu Yeniboğaziçi karşısında Yeniboğaziçi’nin golcü futbolcusu Ramadan’ın attığı 2 güzel golle sahadan 2-1 mağlup ayrılarak, hem yenilmezliğini hem de liderliğini kaybetti