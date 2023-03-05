banner913
banner885
Mormenekşe, Yalova’yı eli boş gönderdi
Mormenekşe, Yalova’yı eli boş gönderdi
55 0
Sinüslerini musluk suyuyla temizleyen adam
Sinüslerini musluk suyuyla temizleyen adam "beyin yiyen amip"ten öldü
29 0
 
Enkazdan çıktıktan sonra kaybolan Mukaddes Erva'dan acı haber
Enkazdan çıktıktan sonra kaybolan Mukaddes Erva'dan acı haber
28 0
Depremzedeler için yarıştılar
Depremzedeler için yarıştılar
25 0
AB .2035’ten itibaren benzinli ve dizel otomobillerin satışını yasaklayan düzenleme erteledi
AB .2035’ten itibaren benzinli ve dizel otomobillerin satışını yasaklayan düzenleme erteledi
51 0
“GTMK Melekler Takımı Anı Koruluğu”na fidan dikecek
“GTMK Melekler Takımı Anı Koruluğu”na fidan dikecek
19 0
En uzun Formula 1 sezonu başlıyor
En uzun Formula 1 sezonu başlıyor
22 0
banner915

Yeniboğaziçi gözünü kararttı

banner476

Yeniboğaziçi konuk olduğu M.Hacıali Yılmazköy karşısında geriye düşmesine karşın sahadan 3 -1 galip ayrılarak süper lig için iddiasını artırdı

banner825
Yeniboğaziçi gözünü kararttı
banner721
Stad: Yılmazköy Mustafa Üçöz Stadı
Hakemler: Kerem Eran, Serdar Gürpınar, Emir Turalı
Mustafa Hacıali Yılmazköy: Hüseyin, Ayhan, Özner(DK 73 Ceren), Mehmet Dulkadir(DK 73 Erhan), Mehmet İnce, Arif(DK 82 Berkay), Saadettin(DK 60 Muhammet Mustafa), Enes, Ersal, Chrıslın(DK 82 Haydar), Önder.
Yeniboğaziçi: Remzi, Ahmet Arıtaş, Ali Özay, Burak, Mehmet Çağakan, Hasan, Barış, Ahmet Kuşaf(DK 46 Serhat), DoğanAlp(DK 80 Kenan), Turgut(DK 80 Mustafa Enes), Burçin(DK 65 Çağrı).
Goller: Dk. 17 Chrıslın(Mustafa Hacıali Yılmazköy). Dk. 36 pen Turgut Kaçar, Dk. 69 Barış, Dk. 89 Serhat(Yeniboğaziçi).
 
AKSA Birinci lig’de Yeniboğaziçi deplasmanda Mustafa Hacıali Yılmazköy’ü mağlup ederek galibiyet serisini sürdürdü. Yeniboğaziçi deplasmanda aldığı galibiyetle puanını 37 yapıp maç fazlası ile ikincilik koltuğunun sahibi olurken, Mustafa Hacıali Yılmazköy 23 puanda kaldı.
Karşılaşmanın 17.dakikasında ev sahibi M.Hacıali Yılmazköy Chrislin’in golüyle 1 – 0 öne geçti.
Dk. 36 Yeniboğaziçi atağında topla birlikte Yılmazköy ceza sahasına giren Barış defans tarafından düşürülünce hakem penaltıyı verdi. Penaltıyı kullanan Turgut topu ağlalarla buluşturdu. 1 – 1
Dk. 69 Yılmazköy ceza sahasında topla buluşan Barış golünü atarak skoru 1 – 2 yaptı.
Dk. 89 Yeniboğaziçi atağında son olarak topla buluşan Serhat golünü atarak maçın skorunu belirledi. 1 – 3.
 
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.