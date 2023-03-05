Yeniboğaziçi gözünü kararttı

Yeniboğaziçi konuk olduğu M.Hacıali Yılmazköy karşısında geriye düşmesine karşın sahadan 3 -1 galip ayrılarak süper lig için iddiasını artırdı

Stad: Yılmazköy Mustafa Üçöz Stadı

Hakemler: Kerem Eran, Serdar Gürpınar, Emir Turalı

Mustafa Hacıali Yılmazköy: Hüseyin, Ayhan, Özner(DK 73 Ceren), Mehmet Dulkadir(DK 73 Erhan), Mehmet İnce, Arif(DK 82 Berkay), Saadettin(DK 60 Muhammet Mustafa), Enes, Ersal, Chrıslın(DK 82 Haydar), Önder.

Yeniboğaziçi: Remzi, Ahmet Arıtaş, Ali Özay, Burak, Mehmet Çağakan, Hasan, Barış, Ahmet Kuşaf(DK 46 Serhat), DoğanAlp(DK 80 Kenan), Turgut(DK 80 Mustafa Enes), Burçin(DK 65 Çağrı).

Goller: Dk. 17 Chrıslın(Mustafa Hacıali Yılmazköy). Dk. 36 pen Turgut Kaçar, Dk. 69 Barış, Dk. 89 Serhat(Yeniboğaziçi).



AKSA Birinci lig’de Yeniboğaziçi deplasmanda Mustafa Hacıali Yılmazköy’ü mağlup ederek galibiyet serisini sürdürdü. Yeniboğaziçi deplasmanda aldığı galibiyetle puanını 37 yapıp maç fazlası ile ikincilik koltuğunun sahibi olurken, Mustafa Hacıali Yılmazköy 23 puanda kaldı.

Karşılaşmanın 17.dakikasında ev sahibi M.Hacıali Yılmazköy Chrislin’in golüyle 1 – 0 öne geçti.

Dk. 36 Yeniboğaziçi atağında topla birlikte Yılmazköy ceza sahasına giren Barış defans tarafından düşürülünce hakem penaltıyı verdi. Penaltıyı kullanan Turgut topu ağlalarla buluşturdu. 1 – 1

Dk. 69 Yılmazköy ceza sahasında topla buluşan Barış golünü atarak skoru 1 – 2 yaptı.

Dk. 89 Yeniboğaziçi atağında son olarak topla buluşan Serhat golünü atarak maçın skorunu belirledi. 1 – 3.

