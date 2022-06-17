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Y.Boğaziçi’nde genel kurul 3 Temmuz’da

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Y.Boğaziçi’nde genel kurul 3 Temmuz’da
Yeniboğaziçi Doğan Spor Kulübü, Mali Genel Kurulunu 3 Temmuz Pazar günü gerçekleştirecek.
Kulüp lokalinde yer alacak genel kurul saat 10.00’da başlayacak. Açılış ve saygı duruşunun ardından divan kurulunun oluşturulması ile birlikte faaliyet ve mali raporlar okunarak üyelerin onayına sunulacak. Tüzük değişikliğinin de yapılacağı genel kurul, dilek ve temenniler gündem maddesinin ardından tamamlanacak.
 
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