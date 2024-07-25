Yalova’da yönetim belli oldu

Birinci Ligin Güzelyurt bölgesi takımlarından Yalova Spor Kulübü’nde geçtiğimiz haftalarda düzenlenen olağan genel kurul sonrası yönetim kurulu da belli oldu.
Can Altınkaya başkanlığındaki yönetim kurulu şu isimlerden oluştu:
Başkan: Can Altınkaya
As Başkan: Hasan Taşçı
As Başkan: Cihan Kombos
Kaynak Yaratma ve Projeler: Mustafa Mertekçi, Reşat Erçin
Genel Sekreter, Tarih ve Arşiv: Gökmen Mertekçi
Mali İşler: Asaf Dilekler, Hüseyin Özyiğitler
Basın Sözcüsü, Medya, İletişim ve Federasyon Temsilcisi: Tünay Mertekçi
Üye İletişim Sorumlusu ve Tahsildar: Nagehan Kana, Pembe Ergel
Futbol Şubesi: Özkan Mertekçi, Ali Karayel, Berk Tip, Çağan Ayatay, Ahmet Fesa, Selim Sergey, Ahmet Hasan
Alt Yapı ve Akademi: Metin Altınkaya, Hulus Akacan, İzzet Küçükbekir, İmral İşkey
Sosyal Faaliyetler: Osman Kasapoğlu, Tanur Sonat, Osman Dadaş, Himmet İşkey
Lokal ve Tesisler: Eray Erdenay, Mustafa Yeşim, Çelen Serengil
Yedek Üyeler: Mehmet Şaban, Ahmet Sonat, Bayram Ezdaş
Disiplin Kurulu: Menteş Ezdaş, Ahmet Şeker, Münevver Oytam
Denetleme Kurulu: Ömer Dadaş, Hüseyin Sabır, Mustafa Sönmez
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