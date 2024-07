Yalova’da yönetim belli oldu

Birinci Ligin Güzelyurt bölgesi takımlarından Yalova Spor Kulübü’nde geçtiğimiz haftalarda düzenlenen olağan genel kurul sonrası yönetim kurulu da belli oldu.

Can Altınkaya başkanlığındaki yönetim kurulu şu isimlerden oluştu:

Başkan: Can Altınkaya

As Başkan: Hasan Taşçı

As Başkan: Cihan Kombos

Kaynak Yaratma ve Projeler: Mustafa Mertekçi, Reşat Erçin

Genel Sekreter, Tarih ve Arşiv: Gökmen Mertekçi

Mali İşler: Asaf Dilekler, Hüseyin Özyiğitler

Basın Sözcüsü, Medya, İletişim ve Federasyon Temsilcisi: Tünay Mertekçi

Üye İletişim Sorumlusu ve Tahsildar: Nagehan Kana, Pembe Ergel

Futbol Şubesi: Özkan Mertekçi, Ali Karayel, Berk Tip, Çağan Ayatay, Ahmet Fesa, Selim Sergey, Ahmet Hasan

Alt Yapı ve Akademi: Metin Altınkaya, Hulus Akacan, İzzet Küçükbekir, İmral İşkey

Sosyal Faaliyetler: Osman Kasapoğlu, Tanur Sonat, Osman Dadaş, Himmet İşkey

Lokal ve Tesisler: Eray Erdenay, Mustafa Yeşim, Çelen Serengil

Yedek Üyeler: Mehmet Şaban, Ahmet Sonat, Bayram Ezdaş

Disiplin Kurulu: Menteş Ezdaş, Ahmet Şeker, Münevver Oytam

Denetleme Kurulu: Ömer Dadaş, Hüseyin Sabır, Mustafa Sönmez