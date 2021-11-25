Yalova Dağman'a emanet

AKSA 1. Lig'in Güzelyurt bölgesi takımlarından Yalova Spor Kulübü'nde son haftalarda alınan kötü sonuçlar sonrası görevinden ayrılan Ahmet Zaifoğlu'nun yerine yeni teknik direktörle anlaşma sağlandı.

Yalova yönetimi tecrübeli teknik direktör Derviş Dağman ile yaptığı görüşmede anlaşmaya vardı. Dağman'ın yardımcı antrenörliğinü ise Çağan Ayatay yapacak.

Dağman ve Ayatay Yalova takımının bu hafta konuk olacağı Karşıyaka maçı için ilk antremanını bugün yaptı.