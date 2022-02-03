Yalova A2 takımının yeni sponsoru Alfa Sigorta

AKSA 1. Lig’in batı bölgesi kulüplerinden Yalova’ya yeni bir sponsor desteği.

Direktörlüğünü Alişan Şan’ın yaptığı Alfa sigorta Yalova A2 takımına sponsor oldu.

Sponsorluk kapsamında Alfa Sigorta tarafından Yalova A2 takımına forma ve eşofman takımı yapıldı.

Bu desteğinden dolayı Alfa Sigorta direktörü Alişan Şan’a Yalova yönetimi tarafından teşekkür plaketi sunuldu.

