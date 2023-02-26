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Vodafone Park'ta gol yok

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Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig 14. hafta erteleme karşılaşmasında Fraport TAV Antalyaspor ile 0-0 berabere kaldı. Cenk Tosun uzatmada kullandığı penaltı vuruşunu gole çeviremedi

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Vodafone Park'ta gol yok
Spor Toto Süper Lig 14. hafta erteleme karşılaşmasında Beşiktaş, Fraport TAV Antalyaspor'u konuk etti. Mücadele 0-0 sona erdi.
Maçın uzatma bölümünde Antalyaspor kalecisi Ataberk Dadakdeniz, Cenk Tosun'un penaltısında gole izin vermedi.
Beşiktaş'ın Tayyip Talha Sanuç ile 80. dakikada bulduğu gol, VAR incelemesinin ardından iptal edildi.
Galibiyet hasreti 3 maça çıkan Beşiktaş 40, Antalyaspor ise 25 puana yükseldi.
Beşiktaş Kulübünün Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle başlattığı "Bu oyuncak sana arkadaşım" kampanyası, siyah-beyazlı taraftarlardan büyük ilgi gördü. Beşiktaş'ın Vodafone Park'ta Fraport TAV Antalyaspor ile oynadığı Spor Toto Süper Lig maçında tribünlerden binlerce oyuncak sahaya atıldı.
 
 
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