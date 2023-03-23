Vadili'ye 1 maç saha kapama ve para cezası

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Bölgesel Terfi Müsabakaları (BTM) Kurulu 18-19 Mart 2023 tarihinde oynanan maçlarla ilgili aldığı kararları açıkladı.

Kurul, Çanakkale maçında yaşananlarla ilgili olarak Vadili'ye 1 maç saha kapama cezası ve 2500 TL para cezası verdi.

KTFF BTM Kurulu’nun aldığı kararlar şöyle;

18 Mart 2023 tarihinde 18532 maç numarasıyla, Vadili 14 Ağustos Stadında oynanan Vadili TÇBSK – DemsCons. Çanakkale TSK İktisatbank BTM 1.Ligi Kırımızı Grup müsabakasının raporları ve video görüntüleri incelenmiş, Vadili TÇBSK taraftarlarının tribünlere kurdukları ses düzenini kullanarak, müsabaka esnasında gerek Çanakkale oyuncularına gerekse Çanakkale teknik heyetine karşı yaptıkları küfürler yanında, maç sonunda da Vadili TÇBSK Takımının rakip takıma toplu şekilde küfürlere devam etmiştir. Ayrıca, maç öncesi, DemsCons. Çanakkale TSK’nın kullandığı soyunma odası içerisine bilinçli olarak dökülmüş hayvan yemleri fotoğraflarda gözlemlenmiştir. VadiliTÇBSK’nin, odalara yem dökmesi nedeniyle DT M.35’te yer alan sportmenliğe aykırı hareketinden, müsabakada sürekli ve toplu şekilde küfür etme nedeniyle DT M.41 ve DT M.53 yanında tüm bu olayların müsabakanın düzenini bozma riski taşıdığı gerekçesiyle DT M.52 aykırı hareket ettikleri gözlemlenmiştir.

VadiliTÇBSK’ya DT 35.1 (E), DT M.52 ve DTM.53/12 uyarınca, 2500 TL para cezasına ve 1 maç saha kapatma cezası verilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

KIRMIZI KART VE DİSİPLİN CEZALARI

1 Maç: Hüseyin Özbilen (Geçitkale GSK), Erdal Ekşi (Mehmetçik TÇBSK), Yunus Kalaycı (Dem’sCons. Çanakkale TSK), Selim Seydan (Karaoğlanoğlu SK), Mehmet Gül (Karaoğlanoğlu SK)

2 Maç:Gürcan Güngör (Geçitkale GSK), Murat Ali Kantaş (German Gold Akova Vuda), Mehmet Sülün (Kaplıca Karadeniz 61 SK), Ferdi Can Köse (Mehmetçik TÇBSK)

TEKNİK DİREKTÖR, ANTRENÖR, YÖNETİCİ VE KULÜP PERSONELİ

1 Maç: Halil Arıkhan (Bostancı Bağcıl SK)

4 SARI KART NEDENİYLE 1 MAÇ CEZALI OYUNCULAR

Hasan Çağakan Çaka (Dem’sCons. Çanakkale TSK), Ferhat Devir (Seren Süt Dikmen Gücü), Murat Abuzet (Mehmetçik TÇBSK), Serhan Aydınel (Tatlısu HOBSK), Kamuran Ertürk (Karaoğlanoğlu SK), Hasan Erdal (Ortaköy SK), Eren Kandemir (Dem’sCons. Çanakkale TSK), Emre Bayırlı (Ozanköy SK), Eli Amir Özkan (Miracle Demirhan SK), Osman Gürgöze (Tatlısu HOBSK)



