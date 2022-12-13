banner875
banner885
“Güçlü belediyeler güçlü gelecek”   UBP, yerel seçimler nedeniyle 18 Belde 18 İlke başlığıyla yerel yönetim vizyonunu düzenlediği basın toplantısıyla kamuoyuna açıkladı. UBP Genel Başkanı, Başbakan Üstel, 18 belediyeyi kazanmada iddialı olduklarını vurguladı    
“Güçlü belediyeler güçlü gelecek”   UBP, yerel seçimler nedeniyle 18 Belde 18 İlke başlığıyla yerel yönetim vizyonunu düzenlediği basın toplantısıyla kamuoyuna açıkladı. UBP Genel Başkanı, Başbakan Üstel, 18 belediyeyi kazanmada iddialı olduklarını vurguladı    
6 0
16 0
 
Tüm kavşaklara aydınlatma lambaları şart
Tüm kavşaklara aydınlatma lambaları şart
11 0
Adayların sırası belirlendi
Adayların sırası belirlendi
14 0
Nefesleri kesen Drift yarışını Deane kazandı
Nefesleri kesen Drift yarışını Deane kazandı
18 0
Boğaz rüzgarı, Maraş’ı çarptı
Boğaz rüzgarı, Maraş’ı çarptı
22 0
Driftte uluslararası şov zamanı
Driftte uluslararası şov zamanı
23 0
banner878
banner887

Üstekiler haftayı kayıpsız geçti

banner898

banner825
Üstekiler haftayı kayıpsız geçti
banner892
Aksa Süper Lig 12.Hafta Panoraması
Aksa Süper Ligin 12. Haftası hafta sonu oynanan maçlarla tamamlanırken, lider Mağusa Türk Gücü haftayı farklı skorla galip kapatarak takipçileriyle arasındaki puan farkını korudu.
Ligin ilk 7 sırasında bulunan takımların bu hafta oynadıkları karşılaşmalardan galibiyetle ayrıldıkları 12. Haftada sadece bir maç beraberlikle tamamlandı. Oynanan 8 maçın 5 tanesini ev sahibi takımlar, 2 tanesini deplasman takımları kazanırken, bir maç ise beraberlikle tamamlandı.
Toplam 29 golün atıldığı ve maç başına 3.5 gol ortalamasının üzerine çıkıldığı 12. Haftada golsüz maç oynanmazken, en farklı galibiyetleri lider MTG, Göçmenköy deplasmanın da ve takipçilerinden Cihangir konuk ettiği K.Kaymaklı’yı yenerek aldılar.
Süper Ligde gol krallığı yarışında çekişme her geçen hafta artarken, bu hafta gol krallığı yarışında Cihangir futbolcusu Muhittin Tümbül attığı 3 golle gol sayısını 12’ye yükseltti. Onu haftayı 2 golle kapatan MTG futbolcusu Şenol Şöför 10 golle takip ediyor.
Bu hafta oynanan 8 maçta toplam 23 futbolcu sarı kart görürken, 2 futbolcu ise kırmızı kart gördü.
 
Haftanın takımı: Miracle Değirmenlik
Sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan Miracle Değirmenlik bu hedefinden bir adım geri düşmesine karşın konuk olduğu ligin dibinden uzaklaşmak isteyen Hamitköy karşısında ilk devrede bulduğu 3 golle sahadan 3-0’lık skorla galip ayrılarak zirve için iddiasını ortaya koydu.
 
Haftanın futbolcusu: Hascan Kırmaz(Yenicami)
Haftanın kısır iki maçından biri olan Yenicami ile Türk Ocağı arasındaki maçta Yenicami’ye galibiyeti getiren golü atan ve maç boyunca iyi mücadelesiyle takımını sırtlayan Hascan Kırmaz haftanın futbolcusu olmayı hak etti.
 
Haftanın teknik direktörü: Toygar Davulcu(Cihangir)
Zirvenin takipçilerinden olan Cihangir takımının son haftalardaki yükselişinin mimarı olan teknik direktör Toygar Davulcu oynattığı futbolla gerek evinde gerekse deplasmanda farklı galibiyetlere imza atmaya devam ediyor.
 
Haftanın Hakemi: Serkan Şimşek(Doğan Türk Birliği- Merit A. Yeşilova)
Aksa Süper Ligin 12. Haftasının önemli karşılaşmalarından biri olan Doğan Türk Birliği- Merit A. Yeşilova maçının orta hakemi olan Serkan Şimşek gerek verdiği 2 penaltı kararı, gerekse maç içinde çaldığı düdükler ile iyi bir maç yöneterek haftanın hakemi olmayı hak etti.
 
Haftanın Kareası:
Arif Uysal (MTG) Berke Zorba (Y. Dumlupınar), Quentin Debouto (Mesarya), Kaan Savaşkan (Lefke)
 
Haftanın Takımı:
Hasan Piro(M.Değirmenlik) Nurettin(Cihangir), Olcay(Y. Dumlupınar), Orhan(Mesarya), Uğur (MTG), Sercan(Cihangir), Hascan(Yenicami), Arif(MTG) Aziz (Lefke) Muhittin (Cihangir),  Debouto(Cihangir)
 
Aksa Süper Lig12. Hafta sonuçları


Doğan T.Birliği-MeritA.Yeşilova:2 – 2
Göçmenköy-MağusaT.Gücü : 2 – 6
Mesarya-Gönyeli:                   4 – 0
Cihangir-K.Kaymaklı : 5 – 1
Hamitköy-Miracle Değirmenlik: 0 – 3
Yenicami-Türk Ocağı: 1 – 0
Yonpaş Dumlupınar-ChinaB.G.Gücü: 1 – 0
Lefke-Çetinkaya: 2 – 0
 
 
 
AKSA Süper Lig Puan Tablosu

 
O G B M A Y AV P
1. Mağusa Türk Gücü 12 11 1 0 41 8 33 34
2. Cihangir GSK 12 8 3 1 29 14 15 27
3. Yenicami AK 12 8 3 1 25 12 13 27
4. Miracle Değirmenlik SK 12 8 2 2 27 14 13 26
5. Mesarya SK 12 7 3 2 20 7 13 24
6. Lefke TSK 12 7 1 4 18 13 5 22
7. Yonpaş Dumlupınar TSK 12 6 4 2 16 12 4 22
8. Doğan Türk Birliği 12 6 3 3 27 13 14 21
9. Küçük Kaymaklı TSK 12 3 2 7 13 25 -12 11
10. Merit Alsancak Yeşilova SK 12 2 4 6 13 24 -11 10
11. Türk Ocağı Limasol 12 3 0 9 12 20 -8 9
12. Göçmenköy İYSK 12 2 3 7 14 29 -15 9
13. ChinaBazaar Gençlik Gücü TSK 12 2 2 8 14 23 -9 8
14. Çetinkaya TSK 12 2 2 8 7 24 -17 8
15. Gönyeli SK 12 2 1 9 10 34 -24 7
16. Hamitköy ŞHSK 12 1 2 9 7 21 -14 5
 
 
banner902
banner896
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.