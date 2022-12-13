Üstekiler haftayı kayıpsız geçti

Aksa Süper Ligin 12. Haftası hafta sonu oynanan maçlarla tamamlanırken, lider Mağusa Türk Gücü haftayı farklı skorla galip kapatarak takipçileriyle arasındaki puan farkını korudu.
Ligin ilk 7 sırasında bulunan takımların bu hafta oynadıkları karşılaşmalardan galibiyetle ayrıldıkları 12. Haftada sadece bir maç beraberlikle tamamlandı. Oynanan 8 maçın 5 tanesini ev sahibi takımlar, 2 tanesini deplasman takımları kazanırken, bir maç ise beraberlikle tamamlandı.
Toplam 29 golün atıldığı ve maç başına 3.5 gol ortalamasının üzerine çıkıldığı 12. Haftada golsüz maç oynanmazken, en farklı galibiyetleri lider MTG, Göçmenköy deplasmanın da ve takipçilerinden Cihangir konuk ettiği K.Kaymaklı’yı yenerek aldılar.
Süper Ligde gol krallığı yarışında çekişme her geçen hafta artarken, bu hafta gol krallığı yarışında Cihangir futbolcusu Muhittin Tümbül attığı 3 golle gol sayısını 12’ye yükseltti. Onu haftayı 2 golle kapatan MTG futbolcusu Şenol Şöför 10 golle takip ediyor.
Bu hafta oynanan 8 maçta toplam 23 futbolcu sarı kart görürken, 2 futbolcu ise kırmızı kart gördü.
Haftanın takımı: Miracle Değirmenlik
Sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan Miracle Değirmenlik bu hedefinden bir adım geri düşmesine karşın konuk olduğu ligin dibinden uzaklaşmak isteyen Hamitköy karşısında ilk devrede bulduğu 3 golle sahadan 3-0’lık skorla galip ayrılarak zirve için iddiasını ortaya koydu.
Haftanın futbolcusu: Hascan Kırmaz(Yenicami)
Haftanın kısır iki maçından biri olan Yenicami ile Türk Ocağı arasındaki maçta Yenicami’ye galibiyeti getiren golü atan ve maç boyunca iyi mücadelesiyle takımını sırtlayan Hascan Kırmaz haftanın futbolcusu olmayı hak etti.
Haftanın teknik direktörü: Toygar Davulcu(Cihangir)
Zirvenin takipçilerinden olan Cihangir takımının son haftalardaki yükselişinin mimarı olan teknik direktör Toygar Davulcu oynattığı futbolla gerek evinde gerekse deplasmanda farklı galibiyetlere imza atmaya devam ediyor.
Haftanın Hakemi: Serkan Şimşek(Doğan Türk Birliği- Merit A. Yeşilova)
Aksa Süper Ligin 12. Haftasının önemli karşılaşmalarından biri olan Doğan Türk Birliği- Merit A. Yeşilova maçının orta hakemi olan Serkan Şimşek gerek verdiği 2 penaltı kararı, gerekse maç içinde çaldığı düdükler ile iyi bir maç yöneterek haftanın hakemi olmayı hak etti.
Haftanın Kareası:
Arif Uysal (MTG) Berke Zorba (Y. Dumlupınar), Quentin Debouto (Mesarya), Kaan Savaşkan (Lefke)
Haftanın Takımı:
Hasan Piro(M.Değirmenlik) Nurettin(Cihangir), Olcay(Y. Dumlupınar), Orhan(Mesarya), Uğur (MTG), Sercan(Cihangir), Hascan(Yenicami), Arif(MTG) Aziz (Lefke) Muhittin (Cihangir), Debouto(Cihangir)
Aksa Süper Lig12. Hafta sonuçları
Doğan T.Birliği-MeritA.Yeşilova:2 – 2
Göçmenköy-MağusaT.Gücü : 2 – 6
Mesarya-Gönyeli: 4 – 0
Cihangir-K.Kaymaklı : 5 – 1
Hamitköy-Miracle Değirmenlik: 0 – 3
Yenicami-Türk Ocağı: 1 – 0
Yonpaş Dumlupınar-ChinaB.G.Gücü: 1 – 0
Lefke-Çetinkaya: 2 – 0
AKSA Süper Lig Puan Tablosu
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.
|Mağusa Türk Gücü
|12
|11
|1
|0
|41
|8
|33
|34
|2.
|Cihangir GSK
|12
|8
|3
|1
|29
|14
|15
|27
|3.
|Yenicami AK
|12
|8
|3
|1
|25
|12
|13
|27
|4.
|Miracle Değirmenlik SK
|12
|8
|2
|2
|27
|14
|13
|26
|5.
|Mesarya SK
|12
|7
|3
|2
|20
|7
|13
|24
|6.
|Lefke TSK
|12
|7
|1
|4
|18
|13
|5
|22
|7.
|Yonpaş Dumlupınar TSK
|12
|6
|4
|2
|16
|12
|4
|22
|8.
|Doğan Türk Birliği
|12
|6
|3
|3
|27
|13
|14
|21
|9.
|Küçük Kaymaklı TSK
|12
|3
|2
|7
|13
|25
|-12
|11
|10.
|Merit Alsancak Yeşilova SK
|12
|2
|4
|6
|13
|24
|-11
|10
|11.
|Türk Ocağı Limasol
|12
|3
|0
|9
|12
|20
|-8
|9
|12.
|Göçmenköy İYSK
|12
|2
|3
|7
|14
|29
|-15
|9
|13.
|ChinaBazaar Gençlik Gücü TSK
|12
|2
|2
|8
|14
|23
|-9
|8
|14.
|Çetinkaya TSK
|12
|2
|2
|8
|7
|24
|-17
|8
|15.
|Gönyeli SK
|12
|2
|1
|9
|10
|34
|-24
|7
|16.
|Hamitköy ŞHSK
|12
|1
|2
|9
|7
|21
|-14
|5