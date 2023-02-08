Üst sıralarda işler karıştı

Aksa 1. Ligin 17. Haftası bir maç dışında tamamlandı. Aksa 1. Lig lideri Miracle Karşıyaka ile Yalova arasında Pazar günü oynanan maçın son dakikalarında başlayan dolu yağışı nedeniyle 2-3’lük Yalova üstünlüğüyle devam eden maç ertelendi.Ligde süper lig hedefinde olan takımlardan 2. sıradaki Baf Ülkü Yurdu’nun Esentepe’ye, 3. sıradaki Pera L. Gençler Birliği’nin ise Düzkaya’ya mağlup olduğu haftada play-off hattındaki Yeni Boğaziçi ile Esentepe’nin haftayı galibiyetle kapamalarıyla zirve yarışı daha da kızışmış oldu.Öte yandan düşme potasındaki takımlardan Dörtyol ile İncirli’nin play-out hattındaki rakipleriyle oynadıkları uzun süre önde götürdükleri maçlardan son dakikalarda yedikleri gollerle beraberlikle ayrılmaları yakaladıkları önemli fırsatları kaçırmalarına neden oldu.Aksa 1. Ligde bu hafta tamamlanan 7 maçın 3 tanesini deplasman takımları kazanırken, 3 maç berabere tamamlandı, bir maçı ise ev sahibi takım kazandı.Tamamlanan 7 maçın sadece birinde gol olmazken 22 atılarak maç başına üç gol ortalamasının üzerine çıkıldı. Haftanın en farklı galibiyetini ise 5-1’lik skorla Binatlı’yı deplasmanda mağlup eden Yeniboğaziçi takımı aldı.Ligin 17. Haftasında tamamlanan 7 maçta 32 sarı kart gösterilirken, 1 tane de kırmızı kart çıktı. En fazla kart ise 10 sarı kart ile M. Hacıali Yılmazköy – İncirli arasında oynanan maçta çıktı.Aksa 1. Ligde Karşıyaka futbolcusu İlyas Yılmaz attığı iki golle 21 golle ulaşarak krallığındaki koltuğunu sağlamlaştırırken, Yeniboğaziçi futbolcusu Turgut Kaçar ise attığı 3 golle gol sayısını 17 yaparak krallık için iddialı olduğunu gösterdi.Ligde hedefini süper lig olarak belirleyen ve ikinci devreye Yeniboğaziçi galibiyetiyle başlayan Pera G.Birliği takımını deplasmanda net skorla 2-0 mağlup eden Düzkaya takımı haftanın takımı olmayı hak etti.Yeniboğaziçi takımının zorlu Binatlı deplasmanında 5-1’lik skorla kazandığı karşılaşmada attığı üç golle takımını taşıyan isim olan Turgut Kaçar gol krallığı yarışında da üst sıralara tırmanmaya devam ediyor.Konuk ettikleri güçlü Baf Ülkü Yurdu’nun iyi analiz ederek ve yerinde oyuncu değişikliğiyle takımını ayakta tutan Esentepe teknik direktörü Davut Kansu haftanın teknik direktörü olmayı hak etti.Zorluk derecesi yüksek olan Esentepe – Baf Ülkü Yurdu mücadelesinde maç boyunca pozisyonlara yakınlığı ve doğru düdükleri ile maça hakim olan ve verdiği penaltı kararında da haklı olan Kerem Eran haftanın hakemi oldu.Hüseyin Platin(M.Hacıali Yılmazköy), Bilal (Dörtyol), Emre Mutlu(Esentepe), Enes (Lapta)Ali Karal(Esentepe), Ali Özay (Y. Boğaziçi), Devran(Esentepe), Uğurcan(Düzkaya), Barış(Y.Boğaziçi), Hüseyin Türk(Düzkaya), Hüseyin Genel(İncirli), Serhat(Y.Boğaziçi), Aniljan(Unimar Maraş), Turgut Kaçar (Y.Boğaziçi), Enes (Lapta)Esentepe – Baf Ülkü Yurdu: 2 – 0Mormenekşe – Girne Halk Evi:0 – 0Dörtyol – Ünimar Maraş: 3 – 3Pera Gençler Birliği –Düzkaya: 0 – 2Binatlı – Yeniboğaziçi: 1 – 5Yenierenköy – Lapta: 1 – 3M. Hacıali Yılmazköy – İncirli:1 – 1Miracle Karşıyaka – Yalova: 2 – 3(Ertelendi)Yeniboğaziçi – YenierenköyYalova – EsentepeBaf Ülkü Yurdu – Mormenekşeİncirli – DörtyolDüzkaya - Girne Halk EviLapta – M. H. YılmazköyUn. Maraş – Mir. KarşıyakaPera. G. Birliği - BinatlıAKSA 1.Lig Puan Tablosu