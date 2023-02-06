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Ülkemizdeki futbol müsabakaları ertelendi

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Ülkemizdeki futbol müsabakaları ertelendi
Türkiye'nin Kahramanmaraş iline bağlı Pazarcık ilçesi merkez üssünde meydana gelen ve ülkemizde de hissedilern deprem nedeniyle Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu tüm futbol müsabakalarını 13 Şubat Pazartesi gününe kadar ertlediğini duyurdu.
Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklama şöyle:
Türkiye’de yaşanan ve ülkemizde de ciddi şekilde üzüntüye sebep olan, bununla birlikte deprem bölgelerinde kendi vatandaşlarımızın ve spor kafilelerimizin de bulunması sebebiyle tüm futbol müsabakalarımızı 13 Şubat 2023 Pazartesi gününe kadar ertelendiğini duyururuz.
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