Uğurcan’ın talihsiz sakatlığı

Düzkaya futbolcusu Uğurcan Başayak dün Erdal Barut Stadında oynanan AKSA Birinci Ligdeki Esentepe – Düzkaya maçında sakatlanarak oyuna devam edememişti.

35. dakikada Semih ile girdiği ikili mücadelede sakatlanan ve ambulansla hastaneye kaldırılan Uğurcan Başayak’ın elmacık kemiği kırıldı. Elmacık kemiğinden yarın operasyon geçirecek olan Uğurcan Başayak’a, Esentepe KKSK başkan ve yönetimi, acil şifalar diledi.

Esentepe Kulübü’nden yapılan açıklama şöyle:

Altyapımızda yetişen ve yıllarca takımımızın formasını giyen Düzkaya futbolcusu Uğurcan Başayak dün(30/4/2023) oynanan Esentepe - Düzkaya maçında elmacık kemiği kırılmıştır. Elmacık kemiğinden yarın (2/5/2023) operasyon geçirecek olan Uğurcan Başayak'a Esentepe KKSK başkan ve yönetimi olarak acil şifalar diliyoruz...



Fotoğraf: Richard Beale

