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Uçaner, noktayı yuvada koyacak

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Uçaner, noktayı yuvada koyacak
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Niyazi Ergülen
Ülke futbolunun önemli ismi Kemal Uçaner 1 yıl daha futbol oynayacağını açıkladı. Binatlı’da yönetimin oluşması ile birlikte Batı temsilcisine döneceğini aktaran Kemal Uçaner, Binatlı takımında önümüzdeki sezon futbol hayatını noktalayacağını belirtti. 
 
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