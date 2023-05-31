Uçaner, noktayı yuvada koyacak

Niyazi Ergülen
Ülke futbolunun önemli ismi Kemal Uçaner 1 yıl daha futbol oynayacağını açıkladı. Binatlı’da yönetimin oluşması ile birlikte Batı temsilcisine döneceğini aktaran Kemal Uçaner, Binatlı takımında önümüzdeki sezon futbol hayatını noktalayacağını belirtti.
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