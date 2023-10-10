Üç takım kayıpsız, üç takım puansız

Aksa Süper Ligin 3. Haftası sonunda averajla Mağusa Türk Gücü liderliğini sürdürürken, onu Yonpaş Dumlupınar ile Cihangir takımları takibe devam ettiler. Yeniboğaziçi, K.Kaymaklı ve Pera L. Gençlerbirliği henüz puanla tanışamadılar

Aksa Süper Ligin 3. Haftası pazartesi akşamı oynanan iki maçla tamamlanırken, ilk 2 haftayı lider tamamlayan Mağusa Türk Gücü zorlansa da konuk ettiği Doğan Türk Birliği’nin mağlup ederek liderliğini sürdürdü.Lider MTG’yi averajla Yonpaş Dumlupınar ile Cihangir takımları takibe devam ettiği 3. Hafta sonunda Yeniboğaziçi, K.Kaymaklı ve Pera L. Gençlerbirliği henüz puanla tanışamadılar.Ligin 3. Haftasında oynanan 8 maçın sadece bir tanesi golsüz beraberlikle tamamlanırken, 4 maçı ev sahipleri 3 maçı ise deplasman takımları kazandı.İlk 2 haftasında olduğu gibi lider MTG yine gollü bir galibiyet elde ederken, haftanın en farklı galibiyetini Göçmenköy konuk ettiği C.B Gençlik Gücü’nü 5-2 mağlup ederek aldı.Bu hafta oynanan 8 maçın 7’sinde gol atılırken, sadece Türk Ocağı – Lefke maçı golsüz bitti. 8 maçta kale ağları 30 kez havalanarak 4 gol ortalamasına yaklaşıldı.Aksa Süper Ligin en fazla gol atan takımı 13 golle MTG olurken, en az gol yiyen takımı ise 1 golle Lefke oldu. Lefke ayrıca 1 gole en az gol atan takım da oldu.Ligin gol krallığı yarışında bu haftayı hat-trick yaparak kapatan Yeni Boğaziçi’nden Turgut Kaçar 5 golle koltuğa oturdu. Onu 4 golle MTG’den Dinopeter ile Gençlik Gücü’nden İbrahim Köse, 3’er golle ise Hasan Celil(MTG), Doukara (MTG), Uzo (Yenicami), Muhittin (Cihangir), Ernest (Çetinkaya), Sertan (Gençlerbirliği) takip ediyorlar.Süper Ligin 3. Haftasında adeta kartlar havada uçuştu. 8 maçta 5 kırmızı kart ve 48 sarı kart gösterilirken, en fazla kart 9 sarı kartla Pera L. Gençler Birliği – Çetinkaya maçında gösterildi.Sezona iyi bir başlangıç yaparak 2’de iki yapan Y.Dumlupınar konuk olduğu puansız K.Kaymaklı karşısında oynadığı futbol ve aldığı galibiyetle başarının tesadüf olmadığını gösterirken, haftanın takımı da olmayı hak etti.Göçmenköy’ün konuk ettiği Gençlik Gücü karşısında geriye düşmesi sonrasında beraberlik golünü atarak takımı ateşleyen ve maç boyunca Göçmenköy takımın attığı gollere katkı koyan Remzi Betmezoğlu haftanın futbolcusu oldu.Mağusa Türk Gücü teknik direktörü Ali Oraloğlu konuk ettikleri Doğan Türk Birliği karşısında ikinci devrede yaptığı değişikliklerle takımının galibiyete ulaşmasında önemli bir paya sahip oldu. Yaptığı ilk üç değişiklikle adeta kilidi açmayı başaran Ali Oraloğlu haftanın teknik adamı oldu.Zorluk derecesi oldukça yüksek olan Mağusa T. Gücü - Doğan T. Birliği maçının orta hakemliğini yapan Evren Karademir, gerek verdiği penaltı kararı gerekse gösterdiği kırmızı kartlar ve oyunu çok fazla kesmemesiyle iyi bir maç çıkararak haftanın hakemi olmayı hak etti.Ernest (Çetinkaya), Yusuf (Mesarya), Mehmet Altın (Y.Dumlupınar), Emre Özsin (MTG)Ercan(Mesarya), Ünal(MTG), Kaan(Lefke), Olcay(Y. Dumlupınar), Çağrı(Cihangir), Behiç (Çetinkaya), Sercan(Cihangir), Mustafa Y.(Mesarya), Dani(Y. Dumlupınar), Turgut K.(Y.Boğaziçi), Remzi(Göçmenköy).SÜPER LİG 3.HAFTA SONUÇLARIYenicami – Yeniboğaziçi: 4 – 3A.Yeşilova – Cihangir: 0 – 1Mesarya – M.Karşıyaka: 2 – 0K.Kaymaklı – Y.Dumlupınar: 1 – 3Türk Ocağı – Lefke: 0 – 0Pera L.G.Birliği – Çetinkaya : 2 – 3Mağusa T.Gücü – Doğan T.Birliği: 3 - 1Göçmenköy – China B.G.Gücü: 5 – 2SÜPER LİG 4.HAFTA ProgramıY.Dumlupınar - MesaryaLefke – K. KaymaklıÇetinkaya – Türk OcağıYeniboğaziçi – Mağusa T.GücüCihangir – YenicamiM.Karşıyaka – GöçmenköyDoğan T. Birliği – Pera L. GençlerbirliğiC. B Gençlik Gücü – A. Yeşilova