U15 Ligi’ne başvurular devam ediyor

15 Kasım 2021 tarihli yönetim kurulu kararıyla başvuruların başladığı duyurulurken, 20 Aralık 2021 Pazartesi günü 17.00’ye kadar U15 Ligi’ne başvuru alınacağı belirtildi

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen U15 Ligine başvurular devam ediyor.

15 Kasım 2021 tarihli yönetim kurulu kararıyla başvuruların başladığı duyurulurken, 20 Aralık 2021 Pazartesi günü 17.00’ye kadar U15 Ligi’ne başvuru alınacağı belirtildi. Ligin statüsünün yapılacak başvuruların ardından belirleneceği açıklandı.

Bilindiği gibi statü gereği AKSA Süper Lig’de yer alan takımların U15 Ligi’ne girme zorunluluğu bulunuyor. KTFF’den yapılan açıklamada Süper Lig’de yer alan takımların başvuru yapmasına gerek olmadığı bildirildi.

