U-14 Ligine başvurular için son tarih Cuma günü

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Digiturk Kıbrıs U14 Ligi’ne başvurular devam ediyor. KTFF’den yapılan açıklamada son başvuru tarihinin 28 Nisan 2023 Cuma günü olduğu bildirildi. Başvuruların ardından ligin statüsü ve sezon planlamasının duyurulacağı aktarıldı.

Digiturk Kıbrıs U14 Ligi’ne başvurmak isteyen kulüplerin, kulüp başlıklı kağıdında lige katılım göstereceklerine dair yazıyı, kulüp yetkilisinin imzası ve kulüp mührü ile KTFF’ye ulaştırması istendi.

