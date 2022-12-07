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U-13’ler Mete Adanır anısına oynayacak

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U-13’ler Mete Adanır anısına oynayacak
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Urcan Vangöl Akademisi, Mete Adanır Vakfı ile işbirliği içerisinde ve vakıf sponsorluğunda Mete Adanır Kupası düzenleyecek. Mete Adanır Anı Kupası’nın geleneksel hale getirilip büyütülmesi hedefleniyor.
Mete’yi sonsuzluğa uğurladığımız 20 Ocak haftasında geleneksel turnuva haline dönüştürülmesi hedeflenen Mete Adanır Anı Kupası 11 Aralık Pazar günü saat 10.00’da Çetinkaya Mustafa Defteralı tesislerinde oynanacak.
Çetinkaya ile Doğan Türk Birliği U13 Takımları arasında oynanacak olan Mete Adanır Anı Kupasında yıldız adayı futbolcular, Mete Adanır’ın anısını yaşatacaklar
 
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